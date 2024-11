Congo-Kinshasa: Plus de 50 tonnes d'or exportées de manière frauduleuse de l'Est du pays l'an, selon DRC Gold Trading SA

La société DRC Gold Trading SA a noté, signalé, mercredi 13 novembre, des cas d'exportation frauduleuse de l'or dans l'Est de la RDC.

Son Directeur général, Joseph Kazibaziba l'a affirmé lors de la signature des actes marquant le changement de la dénomination sociale de cette société, en présence du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Busa, à Kinshasa. Elle ne sera plus appelée Primera Gold.

Joseph Kazibaziba a fait savoir que la société DRC Gold Trading SA est un acteur clé pour canaliser la production artisanale de l'or.

« C'est vrai que le défi reste énorme celui de ramener dans le circuit officiel toute la quantité d'or extrait de manière artisanale. Plus de 50 tonnes sont exportées de manière frauduleuse à la côte Est du Congo. Et cela équivaut à plus de 5 milliards USD. Vous pouvez comprendre que DRC Gold Trading est une société stratégique et si importante pour l'Etat », a-t-il fait savoir.

Le Directeur général DRC Gold Trading SA a expliqué que sa société a désormais pour actionnaire l'Etat congolais qui détient 55% des parts sociales, le Fonds Minier pour les générations futures ayant 30% et 15% pour la GECAMINES.

Il a qualifié cette journée de spéciale avec une ouverture à l'actionnariat aux structures de l'Etat.

« Je crois que c'est un exemple qui devait caractériser et rassurer tout le monde qu'avec les Congolaises et Congolais nous pouvons beaucoup faire et peut être faire mieux que les partenariats que nous signons à l'extérieur du pays », a poursuivi le patron de la société DRC Gold Trading SA.

Cette société vaut maintenant plus de 50 millions USD.