Maroc: Au Brésil, le pays élu à l'unanimité vice-président de l'Assemblée générale de l'ICOMOS

Ouro Preto (Brésil) — Le Maroc a été élu à l'unanimité, mercredi à Ouro Preto, ville historique au sud-est du Brésil, au poste de vice-président de l'Assemblée générale annuelle du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) pour l'année 2024.

Le Royaume est représenté dans ce poste par Aboulkacem Chebri, président d'ICOMOS-Maroc, aux côtés du Népal, pays hôte de la prochaine assemblée générale de cette organisation mondiale en 2025.

"C'est une première qu'un pays de la zone arabe soit élu vice-président de l'Assemblée générale de cette organisation", a souligné M. Chebri dans une déclaration à la MAP.

Il a ajouté que cette reconnaissance témoigne de la place du Maroc sur la scène internationale et de l'influence croissante d'ICOMOS-Maroc au sein des instances de cette organisation, organe consultatif de l'UNESCO pour le patrimoine mondial.

À cette occasion, la présidente de l'ICOMOS, Teresa Patricio, a souligné que le suivi et la réponse aux crises affectant le patrimoine et le fonctionnement des Comités nationaux est une tâche cruciale pour le Conseil d'administration.

"Notre unité de suivi des crises et des conflits surveille diverses situations de crise à travers le monde, notamment au Soudan, en Ukraine, à Gaza, en Turquie et en Syrie cette année", a-t-elle précisé.

A ce sujet, M. Chebri a fait part à la MAP que le Groupe arabe a préparé un rapport détaillé sur la situation du patrimoine au Moyen-Orient, rapport auquel le Maroc avait pris part activement.

L'Assemblée générale, présidée cette année par le Brésil, a été précédée du 10 au 12 novembre par une série de réunions des conseils d'administration, scientifique et consultatif, ainsi que des rencontres des comités nationaux et groupes régionaux favorisant les opportunités de réseautage et de collaboration, et une réunion du Groupe de travail international des professionnels émergents visant à promouvoir la nouvelle génération d'experts en patrimoine.

Ces activités se poursuivent jusqu'au 17 novembre par un symposium scientifique, organisé en marge de l'Assemblée générale sous le thème : "Revisiter la Charte de Venise : perspectives critiques et défis contemporains", et marquant le 60e anniversaire de la signature de cette charte fondatrice en 1964. L'objectif est de réexaminer les principes établis, à la lumière des défis contemporains dans le domaine de la conservation du patrimoine.

Cette rencontre offre une plateforme riche pour la recherche, l'échange d'informations, la formation et le renforcement des capacités. Les participants ont l'opportunité de présenter des articles, assister à des séminaires, des ateliers, des visites de sites, et participer à des discussions approfondies sur les approches transversales entre conventions, ainsi que sur les contextes historiques et défis contemporains en matière de préservation.

À cette occasion, ICOMOS lancera son nouveau plan scientifique triennal, intitulé "Le patrimoine résilient aux catastrophes et aux conflits : préparation, réponse et relèvement". Ce plan met en exergue l'importance de renforcer les capacités face aux catastrophes et aux conflits affectant le patrimoine mondial. Par ailleurs, la situation du patrimoine face aux changements climatiques reste au coeur des préoccupations d'ICOMOS.

Fondé en 1965 à Paris, ICOMOS compte aujourd'hui 113 comités nationaux et 31 comités scientifiques spécialisés, impliquant des chercheurs marocains membres du Comité national.

Le Bureau d'ICOMOS-Maroc (mandat 2022-2025) est dirigé par Aboulkacem Chebri, archéologue, spécialiste du patrimoine maroco-portugais et de la restauration des monuments historiques, et directeur du Centre d'études et de recherches sur le patrimoine maroco-lusitanien (Ministère de la Culture).

Fort de son parcours académique et de ses responsabilités au sein de plusieurs établissements marocains, Chebri est reconnu pour ses nombreuses publications et son engagement dans diverses associations de préservation du patrimoine.