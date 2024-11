Afrique: La 11ème édition du Festival Visa For Music, du 20 au 23 novembre à Rabat

Rabat — Visa For Music, le rendez-vous incontournable des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient, fera vibrer la ville de Rabat pour sa 11ème édition du 20 au 23 novembre.

Plus de 1000 professionnels de l'industrie musicale et plus de 500 artistes venus des quatre coins du monde y sont attendus pour un événement exceptionnel, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ce festival, véritable carrefour pour les acteurs de la scène musicale, propose un programme adapté aux amateurs de musique comme aux curieux en quête de découvertes avec des rencontres, showcases, conférences et ateliers répartis dans différents lieux emblématiques de la ville de Rabat, tous situés à proximité les uns des autres, ajoute la même source.

Cette organisation permet au public de profiter d'une expérience immersive et de découvrir les diverses composantes du programme.

La soirée d'ouverture, qui se tiendra au Théâtre Mohammed V, sera marquée par des remises d'hommages, suivies de trois concerts gratuits de Tasuta N-Imal, Ferro Gaita et Valerie Ekoume, trois artistes aux univers singuliers, promettant d'enflammer la scène de Visa For Music avec un mélange explosif de sonorités traditionnelles revisitées et de modernité audacieuse, a-t-on relevé.

La grande nouveauté de cette édition est "Les afters au Chellah", avec des soirées qui seront animées par des artistes de renom comme RJ Kanierra, Omary et Monile.

Cette année, l'ExpoStand, le salon professionnel de Visa for Music ouvrira ses portes du 21 au 23 novembre au Théâtre Mohammed V. Il connaitra la participation de plus de 50 exposants, venus présenter l'industrie musicale de leur pays, leur festival, leur société de production, ou encore leur label.

Par ailleurs, une série d'ateliers se tiendront tout au long de l'évènement, notamment: "De la scène locale aux festivals internationaux : accéder aux opportunités mondiales pour les artistes émergents", "Renforcement de capacités autour des métiers techniques de la musique" et "Initiation à la musique interactive et à la création de musique destinée aux jeux vidéo".

Ces ateliers porteront également sur "Le Programme d'incubation d'entreprises dans les industries culturelles et créatives (PIICC)", "L'accès à la culture dans le domaine de la musique : développement des capacités dans le domaine de la musique et nouveaux métiers", "Festivals de la musique en Afrique et la région MENA : attractivité des territoires et impact socio-économique" et "Inclusion et diversité dans l'industrie musicale : rôle central des femmes dans l'autonomisation et le développement communautaire".

Visa For Music se positionne ainsi comme un pilier pour la promotion des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient, tout en créant de nouvelles opportunités pour les professionnels du secteur.