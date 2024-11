Maroc: Journée mondiale du diabète, une occasion de promouvoir le dépistage et le diagnostic précoce

Rabat — Le Maroc célèbre, ce jeudi, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale du diabète, placée cette année sous le thème "Diabète et Bien-être", retenu par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Fédération internationale du diabète (IDF) pour la période 2024-2026.

Cette journée vise à mobiliser les professionnels de la santé, la société civile et tous les partenaires pour la prévention et la lutte contre le diabète et ses complications, en mettant l'accent sur le bien-être dans la prise en charge, afin de permettre à chaque personne vivant avec le diabète de mener une vie épanouie, a indiqué le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans un communiqué.

Rappelant qu'il procède chaque année au dépistage d'un million de personnes à haut risque dans tous les établissements de soins de santé primaires, le ministère relève que cette Journée a également pour objectif de promouvoir le dépistage et le diagnostic précoce du diabète, notamment chez les populations à haut risque, afin de garantir une prise en charge rapide, de prévenir les complications et de réduire la mortalité prématurée.

Par ailleurs, cet évènement constitue une occasion de souligner l'importance de l'éducation thérapeutique, qui permet aux personnes atteintes de diabète de mieux gérer leur maladie et de gagner en autonomie, selon la même source.

Des millions de personnes vivant avec le diabète doivent en effet faire preuve de résilience, d'organisation et de responsabilité pour gérer leur état de santé, ce qui impacte considérablement leur bien-être physique et mental.

Selon l'IDF, 36 % des personnes vivant avec le diabète ressentent une détresse liée à leur maladie, 63 % déclarent que la peur des complications affecte leur bien-être, et 28 % ont du mal à maintenir une attitude positive face à leur condition.

La hausse continue de l'incidence et de la prévalence du diabète est préoccupante, notamment au Maroc. Cette maladie touche plus de 25.000 enfants, plus de 2,7 millions d'adultes, dont 50% ne sont pas diagnostiqués, et plus de 2,2 millions de personnes pré-diabétiques.

Le ministère a également précisé qu'il prend en charge plus de 1.500.000 diabétiques au sein des établissements de soins de santé primaires, où ces patients bénéficient d'une prise en charge conforme à un parcours de soins structuré, conclut le communiqué.