Maroc: Une délégation de chefs d'entreprises français visite des projets structurants dans la région Dakhla-Oued Eddahab

Dakhla - Une délégation de chefs d'entreprises et de décideurs économiques français, conduite par l'ambassadeur de France à Rabat, M. Christophe Lecourtier, ont visité mercredi des grands projets structurants dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

Ce déplacement, initié par la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) dans le cadre des Journées économiques Maroc-France au niveau des régions Laâyoune-Sakia El-Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, a permis à la délégation de constater de visu les atouts et le potentiel dont regorgent les provinces du sud du Royaume pour l'attraction des investissements, la conclusion de partenariats et le renforcement des échanges commerciaux.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de la CFCIM, Claudia Gaudiau-Francisco, a indiqué que l'objectif de cette visite est de permettre aux chefs d'entreprises français d'explorer les opportunités d'investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Il s'agit de s'informer des projets réalisés ou à mettre en oeuvre dans le cadre du Programme de développement régional (PDR), a-t-elle précisé, mettant en avant la volonté des entreprises françaises de s'inscrire dans cette démarche de "co-construction" et de contribuer à la concrétisation des grands projets dans les provinces du sud, dans le cadre de la coopération multiforme entre la France et le Maroc.

"Nous avons visité plusieurs projets structurants qui prennent forme, dont la Station de dessalement d'eau de mer de Dakhla", a fait remarquer Mme Gaudiau-Francisco, notant qu'il importe pour les entreprises françaises de se projeter dans la réalisation de futurs projets et de contribuer à la dynamique économique sur le plan régional.

Pour sa part, Edren Klein, investisseur français et directeur de la filiale ID Sud Énergies, a indiqué que le Royaume est en mesure de mettre en oeuvre des projets d'envergure, comme en témoigne l'essor économique que connaissent les provinces du sud, aujourd'hui à fort potentiel de développement.

De son côté, le directeur général du Bureau Veritas Afrique du Nord, Bruno Pitou, s'est dit "impressionné" du potentiel énorme de développement dont jouit la région, notamment en matière d'énergies vertes, affirmant que les opérateurs français sont nombreux à s'intéresser aux opportunités d'investissement dans cette partie du territoire du Royaume.

L'ambassadeur français et la délégation l'accompagnant ont effectué des visites de terrain à plusieurs projets d'envergure dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, dont la Station de dessalement de l'eau de mer, entièrement alimentée par l'énergie éolienne, et le port Dakhla Atlantique, destiné à ériger la région en hub régional de premier plan reliant le Maroc à sa profondeur africaine.

M. Lecourtier avait eu des entretiens avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Ali Khalil, le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, et le président du conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah.

Forte de ses 3.000 adhérents et plus de 20.000 membres, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc avait procédé à l'ouverture de délégations à Laâyoune en mai 2017, à Dakhla en mars 2019 et, plus récemment, à Guelmim en février dernier.