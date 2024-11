Maroc: Fès - Un parterre de philosophes et d'intellectuels interrogent l'universel en tension

Fès — Les Rendez-vous de la philosophie qui soufflent cette année leur dixième bougie ont fait escale à Fès mercredi soir pour une riche discussion intellectuelle sous le thème "l'universel en tension".

Intervenant à cette occasion, le commissaire des Rendez-vous de la philosophie, Driss Ksikes a souligné que l'objectif premier de cette initiative est de réintroduire la philosophie dans la cité et "d'en faire le lieu de la Parrêsia ou le parler vrai", ajoutant que "c'est cette exigence éthique (...) de prendre au sérieux la responsabilité de parler du monde, non comme une totalité mais comme un ensemble de singularités et de parler les un aux autres sans hiérarchie ni à priori".

"Cette idée de sortir la philosophie dans l'espace public, qui nous ramène chez Kant selon qui +on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher+, revient à dire que la philosophie n'est pas qu'une discipline parmi d'autres mais elle est également un cheminement, une manière d'être et de penser", a-t-il expliqué, notant qu'"elle est en même temps une méta-discipline et une indiscipline".

"Mais, peut-on philosopher hors des temps qui nous enserrent? Que penser en ces moment de retour de tensions géopolitiques, et des violents tiraillements que repose le clivage Orient-Occident? Que penser en ce moment de crises écologiques?" s'est interrogé le commissaire de cet évènement culturel.

De son côté, le président de l'université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA), Mustapha Ijjaali a indiqué que les Rendez-vous de la philosophie sont l'occasion pour les philosophes participant d'échanger avec les enseignants chercheurs, les étudiants et le grand public autour de tout ce qui se rapporte à la philosophie, ajoutant qu'à travers cette initiative, l'université renforce son ancrage dans sa ville Fès, qui a besoin de ce type d'évènements.

Dans cette même veine, le président de l'université Euromed de Fès (UEMF), Mostapha Bousmina a mis l'accent sur l'intérêt porté à la philosophie au sein de l'UEMF, d'autant plus qu'elle touche non seulement les étudiants des sciences sociales et humaines mais aussi ceux relevant des autres filières scientifiques comme l'ingénierie, l'IA et le génie civil, ajoutant que l'université devrait être un lieu pour forger la personnalité et une opinion chez les étudiants.

La Consule Générale de France à Fès et Directrice de l'Institut français de Fès, Carine Foeller Viallon, s'est félicitée, dans une déclaration à la MAP, de la forte affluence pour ces Rendez-vous de la philosophie organisées pour la première fois dans la capitale spirituelle du Royaume, notant que le défi de cette manifestation est de ramener le débat philosophique au coeur de la cité au sens philosophique du terme.

Les Rendez-vous de la philosophie sont organisés par l'Institut français, en partenariat avec les Université Euromed, l'université Sidi Mohamed Ben Abdellah, l'Agence Universitaire de la Francophonie, le Centre Jacques Berque, la commune urbaine de Fès et plusieurs autres partenaires.