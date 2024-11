Sénégal: A Matam - Le COSEC prêt à accompagner les projets de la Chambre de commerce

Apres avoir visité la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Saint-Louis et celle de Kaolack, la Directrice générale du COSEC était hier l'hôte de la région de Matam où elle a rencontré les opérateurs économiques au niveau de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture. Cette rencontre qui a réuni les officiels du Conseil Sénégalais des Chargeurs et les acteurs de la chambre consulaire, a permis à Ndèye Rokhaya Thiam de prendre connaissance de l'ensemble des projets structurants de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Matam (CCIAM), portant sur la mise en place d'une Plateforme logistique et commerciale (PLC).

Dans ses ambitions, la CCIAM, se projette à construire deux bacs à Matam et Gourel Oumar Ly, pour assurer la traversée du Fleuve Sénégal vers la Mauritanie. Il s'y ajoute la construction d'un port sec, une gare pour les gros porteurs, un marché de stockage et des aires de services.

«La région de Matam qui vient d'être érigée en Pôle de développement est frontalière à quatre régions du Sénégal, à la République islamique de Mauritanie et celle du Mali. Elle est donc un carrefour qui offre l'opportunité de plusieurs échanges culturels, économiques et sociaux, mais souffre d'un manque d'infrastructures structurants», fait remarquer Docteur Ndiadé, le président de la Chambre de commerce.

La Directrice générale du COSEC a salué l'initiative de la chambre consulaire, qualifiant de résolument ambitieuse la Plateforme logistique et commerciale de Matam, laquelle, de son avis, va contribuer à la redynamisation de la région. «J'ai bien noté la demande faite par la Chambre de commerce de Matam de se faire accompagner par le COSEC dans le cadre de la réalisation de ses projets qui sont des projets résolument ambitieux et nous félicitons le président pour sa vison et également pour avoir réfléchi à l'ensemble de ces projets qui contribueront nécessairement à redynamiser la région de Matam et les autres régions à travers une économie dynamique».

Et d'ajouter : «le COSEC a également pour mission d'accompagner les autorités à rendre les corridors beaucoup plus compétitifs et à Matam nous avons deux qui sont concernés : le corridor Nord vers la Mauritanie et le corridor Est vers le Mali, donc nécessairement, tous les investissements que nous aurons à faire dans la région en termes d'infrastructure, de stockage et de logistique, ce sont des investissements qui vont aider les opérateurs économiques locaux à davantage pouvoir exporter leurs produits et les valoriser».

Dans ce cadre, fait-elle savoir, «il y'a un projet qui est particulièrement important, en l'occurrence la mise en place de bacs pour la traversée vers la Mauritanie. Et, comme j'ai eu à le dire, le COSEC va s'impliquer dans la mise en oeuvre de la réalisation de ce projet. Il faudra, dans un premier temps, réfléchir davantage à impliquer l'ensemble des parties prenantes.

Je pense à l'ANAM qui assure tout ce qui est sécurité de la navigation (maritime) ; je pense à la SIRN (Société d'Infrastructures de Réparations Navales), puisqu'on parle de bac, impliquer également le COSAMA qui est une filiale du COSEC qui appartient majoritairement à l'Etat (...). Il faudra aussi compter sur le Port autonome de Dakar qui a l'exclusivité des constructions des ports secs». C'est là tout un appel à une mutualisation des synergies, comme l'indique la Directrice générale du COSEC, pour la réalisation des différents projets.