Afrique: 5e journée éliminatoires CAN 2025-Burkina-Senegal ce jeudi à Bamako (19h) - L'ultime choc pour la première place

L'équipe du Sénégal affronte ce jeudi 14 novembre, au stade du 26 mars de Bamako, le Burkina Faso dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025. Déjà qualifiées pour « Maroc 2025 », les deux équipes vont disputer la « finale » du Groupe L. La première place sera principal enjeu de ce derby ouest africain programmé dans la capitale malienne à cause de la non-homologation d'un stade au Burkina Faso.

Faute d'un stade homologué par la CAF, le Burkina Faso a choisi le stade du 26 mars de Bamako, pour la réception du Sénégal dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025. Plus de deux mois après le match aller jouer le 6 septembre dernier au stade Abdoulaye Wade, comptant pour la première journée des éliminatoires, Lions et Etalons vont livrer un ultime duel.

Malgré la qualification avant terme des deux équipes pour la 18e édition, cette confrontation ne manque pas d'enjeu puisqu'elle aura des allures de « finale » qui va déterminer le leader de la poule L. Grâce à un meilleur goal-average (10 points, +3), le Burkina Faso, occupe la tête du classement du groupe L, devant le Sénégal (10 points +1).

Après un baptême du feu réussi et conclu par deux succès face Malawi (4-0 et 1-0), le sélectionneur Pape Thiaw est certes parvenu à redonner la confiance au sein de la Tanière et susciter en même temps un réel espoir pour le futur de l'équipe nationale. Mais est ce que la seule qualification lui permet de recevoir un blanc-seing lui permettant de poursuivre son bail à la tête des Lions ? La réponse est encore du ressort de l'instance. D'ores et déjà, cette rencontre contre le Burkina sera un grand test pour son crédit et aussi cette occasion d'imprimer sa touche technique et tactique.

Dans cette direction, ce troisième match sur le banc ne sera pas une sinécure au regard du calibre de l'adversaire en face.

Lors du match aller jouer le 6 septembre dernier au stade Abdoulaye Wade, la bande à Sadio Mané a sans doute pris la bonne mesure Étalons qui les avaient tenus en échec les Lions (1-1). Menés (1-0), les Burkinabè avaient ainsi réussi à égaliser sur un but d'Ousseni Bouda pour finalement neutraliser leurs hôtes dans le temps additionnel (1-1 ; 95e mn). Contre les Etalons jeudi, le sélectionneur des Lions dispose de tous son dispositif à l'exception des défenseurs Ismaila Jakobs, de Seydou Sano forfait mais aussi de Lamine Camara incertain.

En somme, il a tous les atouts en main lui permettant de remporter une victoire de prestige au stade du 26 mars Bamako. Un stade jugé pour le moins hostile aux Lions s'il faut se rappeler du lointain souvenir de la finale de CAN 2002 perdue face au Cameroun aux tirs au but (0-0, Tab 3-2). Une finale durant laquelle les Lions ont été hué pendant 120 minutes par le public. Pour ces retrouvailles, l'équipe du Burkina Faso, sera cette fois orpheline de 6 joueurs cadres.

Bertrand Traoré, sur une belle forme depuis quelques semaines avec l'Ajax, va comme à l'aller rater la rencontre. Le coach Brama Traoré sera également amputé par d'autres cadres comme Hervé Koffo, Gustavo Sangaré, Abdoul Ouattara, Dango Ouattara et Mohamed Konaté. Le technicien est toutefois confiant. Malgré les absences, il mise sur la profondeur de son groupe pour s'imposer et conserver la première place au classement.

« Ce qui aurait pu m'effrayer, c'est si on m'avait demandé de commencer le match en infériorité numérique, à 9 contre 11 ou 10 contre 11. Mais nous serons bien onze sur le terrain. Je sais que tout joueur convoqué en équipe nationale est animé d'une forte volonté. Je suis convaincu qu'il y aura un bon match, car nous voulons rester premiers », a-t-il déclaré Brama Traoré. Il faut noter que le Burkina Faso et le Sénégal se sont souvent croisé le fer.

Sur les 5 derniers matchs entre le Burkina Faso et le Sénégal, on compte 4 matchs nuls et une victoire pour les Lions. La dernière victoire des Lions remonte à la demi-finale la CAN 2021 au Cameroun. Le Sénégal avait remporté ce match (3-1). Après le déplacement de Bamako, le Sénégal recevra, le 19 novembre, le Burundi, pour la sixième et dernière journée de ces éliminatoires au stade Abdoulaye-Wade.