Ethiopie: Addis Abeba va accueillir le 13e Forum africain sur la gouvernance de l'Internet.

<strong>Addis Abeba, le — Le 13e Forum africain sur la gouvernance de l'Internet (AfIGF-2024) se tiendra sous un format hybride à Addis-Abeba du 20 au 22 novembre 2024.

Le forum de cette année est organisé par la Commission économique pour l'Afrique (CEA), en collaboration avec le ministère de l'Innovation et de la Technologie d'Éthiopie, sous le thème « Construire notre avenir numérique multipartite pour l'Afrique ».

Le forum réunit un groupe diversifié de parties prenantes pour discuter des questions urgentes liées à Internet et à la gouvernance numérique, dans le but d'identifier les principaux défis, les tendances émergentes et les opportunités dans le cadre de l'effort visant à construire une vision commune de l'avenir numérique de l'Afrique, en harmonie avec les objectifs de développement durable (ODD), les aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine « L'Afrique que nous voulons »

Les principaux sujets de discussion du forum porteront sur la cybersécurité et la cybercriminalité, la gouvernance des données, les droits numériques et les droits de l'homme, la durabilité, l'accès universel, la connectivité significative et les technologies émergentes, notamment l'IA, entre autres.

Le Forum africain sur la gouvernance de l'Internet est une initiative régionale qui rassemble diverses parties prenantes pour discuter et traiter des questions liées à Internet en Afrique.

Il sert de plate-forme aux gouvernements, aux organisations de la société civile, aux universités, aux représentants du secteur privé et aux communautés techniques pour s'engager dans un dialogue et une collaboration significatifs sur les questions concernant la gouvernance de l'Internet en Afrique.