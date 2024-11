Ethiopie: La réforme macroéconomique de l'Éthiopie mène le pays vers une croissance économique plus élevée et durable.

<strong>Addis Abeba, le — Les réformes macroéconomiques globales de l'Éthiopie, mises en oeuvre depuis juillet 2024, démontrent des résultats remarquables en stimulant la croissance économique du pays de manière durable, a annoncé le ministère des Finances.

L'Éthiopie a consolidé sa position de première économie d'Afrique de l'Est et de troisième d'Afrique subsaharienne.

Le pays met en oeuvre une réforme macroéconomique globale depuis juillet de cette année dans le but de lui permettre d'atteindre une croissance économique élevée et stable, de maintenir une inflation à un chiffre et de construire un système économique compétitif à l'échelle mondiale.

Les mesures de réforme ciblent une série de problèmes, notamment les distorsions de change, le renforcement du secteur financier, le contrôle de l'inflation, la mobilisation des recettes fiscales et l'amélioration du climat des affaires.

Le ministre d'état des Finances, Eyob Tekalign, a noté l'impact positif des réformes sur divers indicateurs économiques. Ces réformes visent à renforcer le commerce, l'investissement, la production nationale et la prestation de services.

Il a indiqué que ces réformes ont conduit à une croissance économique nationale plus élevée et plus durable, comme en témoignent divers indicateurs.

En améliorant le commerce, l'investissement, la production nationale et la prestation de services, le gouvernement vise à propulser le développement économique global de l'Éthiopie.

La mise en oeuvre de cette réforme a donné d'excellents résultats sur divers indicateurs économiques, a déclaré le ministre d'État, ajoutant que la réforme de la politique macroéconomique du pays a réussi à relever plusieurs défis qui entravaient la croissance économique.

Cela peut indiquer l'importance des prochains trimestres pour s'appuyer sur les progrès déjà réalisés au premier trimestre.

Eyob a souligné la performance positive des exportations, des revenus et des transferts de fonds au cours du trimestre comme un indicateur prometteur, a-t-il déclaré, notant la forte performance des exportations d'or et les tendances encourageantes des exportations de tantale.

Déclarant que les trimestres à venir sont des périodes critiques car les travaux commencés au premier trimestre gagneront du terrain ; le ministre d'État a affirmé qu'il n'y aurait aucune raison de rendre le marché des changes et le marché général de l'Éthiopie instables.

Selon le ministre d'État, le gouvernement s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la réforme macroéconomique.

« Les développements positifs dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme, des mines et du numérique signalent les premiers succès de la réforme », a-t-il ajouté.

Le secteur agricole a connu une croissance significative de la production, tandis que l'industrie du tourisme a attiré de nombreuses conférences internationales avec une croissance et une expansion rapides du secteur numérique.

Pour atténuer l'impact de la réforme sur les segments de la société à faible revenu, le gouvernement a mis en place un système de subventions budgétaires, a révélé le ministre d'État.

En outre, les prix des matières premières se sont stabilisés ces derniers mois, a-t-il ajouté.

L'économie éthiopienne devrait atteindre une croissance remarquable de 8,4 % au cours de l'exercice en cours.