Ethiopie: Le Service de la diaspora éthiopienne a examiné sa politique qui a servi pendant 10 ans.

<strong>Addis Abeba, le — Le Service de la diaspora éthiopienne, en collaboration avec les universités Wollo, Jimma, Hawassa et Jigjiga, examine la politique de la diaspora du pays, vieille de dix ans.

Le gouvernement éthiopien a déployé des efforts pour aider la diaspora à s'engager dans les activités nationales globales de son pays, compte tenu de sa contribution essentielle à la prospérité.

Dans son discours d'ouverture lors de l'atelier de validation de la recherche organisé pour examiner la politique de la diaspora vieille de dix ans, le directeur général du Service de la diaspora éthiopienne, l'ambassadeur Fitsum Arega, a déclaré que la recherche est importante pour comprendre et exploiter l'immense potentiel de la diaspora éthiopienne.

La diaspora éthiopienne est une communauté mondiale dont l'engagement a grandement contribué au parcours de développement de l'Éthiopie, a-t-il ajouté.

Fitsum a souligné que la diaspora contribue au développement global de son pays par l'investissement, le commerce, le tourisme, les transferts de fonds et le transfert de connaissances et de compétences.

« L'étude sur la politique de la diaspora éthiopienne menée par le Service de la diaspora éthiopienne en collaboration avec les universités Wollo, Jimma, Hawassa et Jigjiga est la première du genre à impliquer le monde universitaire. Cette étude examine notre politique vieille de dix ans en explorant les opportunités et les défis de l'engagement de la diaspora et souligne l'engagement du gouvernement éthiopien en faveur d'une politique fondée sur des preuves qui exploite pleinement les capacités de la diaspora », a expliqué l'ambassadeur Fitsum.

Le président de l'Université Wollo, Awol Seid, a déclaré pour sa part que la croissance et le développement remarquables de l'Éthiopie au cours des dernières années étaient directement liés aux contributions de sa diaspora, en particulier dans des domaines tels que l'investissement, le plaidoyer, les transferts de fonds et le transfert de connaissances et de technologies.

Les contributions positives de la diaspora éthiopienne au développement du pays sont indéniables, a-t-il déclaré, ajoutant qu'elles apportent de nouvelles compétences, des idées innovantes et l'énergie nécessaire pour alimenter les progrès continus.

Les recherches qui examinent l'efficacité et les défis de la politique de la diaspora sont essentielles pour renforcer la relation entre l'Éthiopie et sa diaspora, a-t-il ajouté.

« La recherche s'est concentrée sur l'évaluation de la contribution de la politique de la diaspora de 2013, compte tenu des défis auxquels elle a été confrontée et des leçons apprises au cours de la dernière décennie. Ce faisant, elle a exploré les moyens d'améliorer les avantages mutuels entre la diaspora et l'Éthiopie, tout en soulignant la nécessité de stratégies, de mécanismes et de cadres institutionnels alternatifs pour favoriser une relation diaspora-État plus dynamique et plus efficace », a souligné Awol.

Selon lui, avec plus de 3 millions d'Éthiopiens vivant à l'étranger, l'impact de la diaspora se fait sentir en Éthiopie et dans tous les États de la région, où leur implication dans la construction de systèmes et d'institutions a été essentielle.