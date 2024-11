Soudan: Le procureur général lance l'App électronique (plainte) pour les personnes touchées par la guerre de FSR

Port-Soudan — Le Comité National d'Enquête sur les Violations du Droit National et du Droit International Humanitaire a lancé l'application « Plainte » pour soumettre des plaintes et des rapports liés aux violations commises contre les citoyens à la suite de la guerre lancée par la milice Forces de Soutien Rapide (FSR) contre le pays.

Maulana Al-Fatih Tayfour, procureur général et président du comité, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse relative au lancement de l'App à Port-Soudan, que cette mesure vise à permettre au citoyen de communiquer ses plaintes de la manière la plus rapide et la plus simple, indiquant que l'application sert les personnes touchées par la guerre et est accessible à tous à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan.

Il a ajouté que le comité a lancé le mois dernier un App similaire appelée (Pétition), qui concerne d'anciens rapports qui étaient en réalité restreints avant la guerre et qui faisaient partie des documents juridiques probablement perdus en raison de la destruction survenue par la milice FSR et la destruction des archives policières et judiciaires, indiquant que tous ces efforts visent à aider le citoyen à préserver ses droits légaux.

Mme. Sumaya al-Hadi, sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information, a déclaré que la question des citoyens communiquant leurs plaintes et rapports liés à la guerre des milices est vitale et constitue une question nationale, indiquant que le comité est préoccupé par ces aspects et est soucieux de surveiller toutes les violations commises contre les citoyens afin de préserver leurs droits.\OSM