Soudan: Le commissaire à l'aide humanitaire informe l'envoyé spécial japonais dans la Corne de l'Afrique des effets de la guerre

La commissaire générale de la Commission d'Aide Humanitaire Mme Salwa Adam Benya, a rencontré mercredi dans son bureau M. Shimizu Shinsuke, l'envoyé spécial japonais pour la Corne de l'Afrique, et l'a informé des crimes de guerre auxquels le Soudan a été exposé, et les violations et les crimes contre l'humanité qu'ils ont causés, y compris les déplacements, les meurtres, les viols et la destruction des services, et tout cela est entre les mains de la trahison des milices terroristes avec l'aide des pays voisins, avec un plan d'autres pays qui les soutiennent et mettent en oeuvre un complot contre le Soudan - sous la silence extrême de la communauté internationale, malgré la présentation de tous les faits avec preuves et chiffres.

Elle a déclaré à l'envoyé japonais : Nous exigeons des décisions claires et fortes pour mettre fin à cette guerre qui nous a été imposée, et nous connaissons très bien le grand rôle du Japon dans les forums internationaux pour corriger les concepts et préserver la souveraineté et l'unité du peuple soudanais.

La commissaire à l'aide humanitaire a conseillé à la communauté internationale et aux pays amis de ne pas traiter avec des personnes qui prétendent chercher à résoudre les problèmes du Soudan de l'extérieur, et prétendent représenter le peuple soudanais et expriment sa voix. Elles ne sont pas concernées et n'ont aucune position au nom du gouvernement et du peuple du Soudan.

Mme Salwa a salué le grand rôle joué par l'État du Japon et ce qu'il offre au gouvernement et au peuple soudanais ainsi que les relations de longue date. Elle a également salué le grand rôle joué par la JICA dans divers projets et a appelé à la poursuite de son travail au Soudan pour soutenir les citoyens et offrir des opportunités de formation pour augmenter l'efficacité du travail dans les projets agricoles et autres.

Le commissaire à l'aide humanitaire a également demandé à l'envoyé d'offrir des possibilités de formation aux institutions publiques du Japon et d'offrir des bourses d'études aux étudiants soudanais dans les universités japonaises en raison de la perturbation des études universitaires et de la destruction des établissements d'enseignement supérieur. \ OSM