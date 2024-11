Soudan: Al-Kabashi ordonne au ministère des Affaires étrangères d'utiliser la politique étrangère pour mettre fin à la rébellion

Port Soudan — Membre du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) et commandant en chef adjoint, le général Shams Eddine Kabashi, a souligné la nécessité de renforcer le rôle du ministère des Affaires étrangères dans le soutien à l'action militaire et la réalisation des objectifs liés à mettre fin à la rébellion et liés à la restauration et la stabilité du Soudan.

C'était lors de sa rencontre jeudi dans son bureau avec le ministre désigné des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ali Youssef.

Gen. Kabashi a promis son soutien illimité au ministère des Affaires étrangères pour accomplir son devoir d'activation de la politique étrangère afin que la communauté internationale et l'opinion publique extérieure s'approprient la réalité de ce qui se passe au Soudan à la suite de la rébellion de la milice terroriste FSR et ses attaques contre les citoyens et les capacités du pays.

Pour sa part, l'ambassadeur Ali Youssef a expliqué que sa rencontre avec le membre du CTS a été fructueuse et réussie, et a abordé diverses questions nationales liées à la sécurité et à la sûreté des citoyens et à leur retour dans leurs foyers, outre le rôle du Ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie soudanaise en soutien à la bataille de la dignité.\ OSM