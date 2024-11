Ile Maurice: Renouvellement et réorganisation stratégique

Dans un souci constant de renforcer la sécurité de nos citoyens et de répondre aux défis contemporains en matière de criminalité, une série de nominations et de changements ont lieu au sein des forces de l'ordre, marquant ainsi une nouvelle étape dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité financière et les menaces pesant sur notre nation.

L'assistant commissaire de police (ACP) Rajcoomar Seebah prend ainsi la direction de la Counter Terrorism Unit, succédant au Deputy Commissioner of Police (DCP) Lilram Deal, dans un contexte mondial où la vigilance est primordiale face aux risques terroristes. Son expertise et son expérience renforcent ainsi notre capacité à garantir la sécurité des Mauriciens face à ces défis.

Dans le même esprit, l'ACP Gokhool, jusqu'ici à la tête de la Special Support Unit, prendra les rênes du National Security Service en remplacement de l'ACP Hurrydeo Ramdany, un poste clé pour assurer la sécurité nationale. Il sera secondé par le surintendant de police Ramsawock de la Metropolitan North, dont le rôle consistera à assurer une collaboration sans faille dans les missions de haute importance pour notre nation.

Parallèlement, l'ex-DCP Hemant Jangi, qui avait été nommé consultant auprès de la police en 2023, a décidé de démissionner de ses fonctions. Son départ marque la fin d'un chapitre dans l'histoire récente de la police, après qu'il a contribué de manière significative à la réflexion stratégique sur les enjeux de sécurité et de gestion des prisons. Son passage au Central Crime Investigation Department (CCID), qu'il avait rejoint en septembre 2023, restera gravé comme une période de transition et de renouveau.

Enfin, l'ASP Rajesh Moorghen, un des enquêteurs les plus chevronnés de notre pays, est pressenti pour prendre la tête du CCID. Fort de ses 30 années d'expérience et de nombreux succès dans des enquêtes complexes, notamment l'arrestation de fugitifs recherchés à l'échelle internationale, il apportera une expertise incontestable à cette unité. L'ASP Moorghen est également mentionné parmi les candidats pour diriger la Financial Crimes Commission, un poste crucial dans la lutte contre les fraudes et les crimes financiers qui représentent un enjeu majeur pour la stabilité économique et sociale de Maurice.

Après la défaite de l'Alliance Lepep : Vague de mutations dans la police

Dans le sillage de la défaite de l'Alliance Lepep aux élections générales du 10 novembre, on assiste à un nombre important de transferts policiers. Ces mouvements concernent au total 19 policiers, et certains d'entre eux avaient bénéficié de promotions rapides lorsqu'ils étaient affectés à la sécurité des ministres.

Depuis mercredi matin, un nombre important de policiers de la Very Important Persons Security Unit (VIPSU) ont été transférés à la Special Mobile Force. Parmi eux, on compte un assistant surintendant de police, quatre chefs inspecteurs, sept inspecteurs et un sergent. Leurs affectations ont été décidées par des posting orders émis dans la nuit de mardi.

De plus, deux policiers précédemment postés à la Special Mobile Force ont été réaffectés à la Northern et à la Central Division, respectivement. Un inspecteur de la VIPSU a été transféré vers la Southern Division tandis que deux sergents du Central Criminal Investigation Department ont également rejoint cette même division.

D'autres mouvements ont également été enregistrés : un inspecteur de la Southern Division a été affecté à la Criminal Investigation Division (CID) de l'aéroport tandis qu'un inspecteur quittant la CID de l'aéroport a été muté à la CID de la Southern Division.

Lundi, cinq autres policiers ont été informés de leurs mutations à la VIPSU. Deux qui se trouvaient à la Traffic Branch et les trois autres qui étaient à la SMF, ont pris leurs nouveaux postes, mardi.