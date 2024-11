Ile Maurice: Une odeur nauséabonde empoisonne la vie des patients

Les patients de la salle L1 de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo à Port-Louis, ainsi que leurs proches, ne savent plus à quel saint se vouer. Pour cause, une odeur nauséabonde empoisonne leur vie depuis environ deux semaines. Selon certaines sources, elle pourrait provenir d'une gangrène qui a commencé à se développer dans une partie du corps d'un malade admis dans cette salle ou d'un matelas occupé par un tel patient et qui n'aurait pas été nettoyé.

Selon les proches des malades concernés, la situation est tellement difficile que lorsqu'ils vont rendre visite aux patients qui sont admis dans cet hôpital, il leur est impossible de manger. S'ils y arrivent, ils doivent se retenir pour ne pas vomir par la suite et même le simple fait de respirer devient intenable.

D'après les témoignages recueillis, cet état des choses vient ajouter à la souffrance des personnes qui sont déjà malades.

Yasmine Tauly, dont le frère est hospitalisé car il doit subir une délicate intervention chirurgicale, raconte que lorsqu'elle est allée rendre visite à ce dernier, hier, mardi 12 novembre, elle a vu des patients, qui venaient de se faire amputer, entre autres, être obligés de fuir la salle pour trouver refuge dans le couloir tant l'air était irrespirable. Elle ajoute que plusieurs plaintes ont déjà été faites auprès du personnel de l'établissement sans qu'aucune solution n'ait été, à ce jour, trouvée.

Ils sont, comme Yasmine, nombreux à se demander comment des patients, qui ont subi des opérations déli- cates, sont obligés de rester dans cette salle insalubre alors que selon les exigences sanitaires, la salle, elle-même, aurait dû être une pièce propre et «stérile».

Manque d'hygiène

Hormis le problème d'odeur, les membres du public dénoncent le manque d'hygiène et d'entretien. Des visiteurs racontent qu'ils ont eu la désagréable surprise de tomber sur un matelas crasseux lorsqu'ils ont voulu aller prendre l'air à côté de la salle en question.

«Bann infirmie laem inn dir pa res pre ek sa akoz kapav gagn infeksion. Kouma ou explik sa ki dan enn lopital sa pe pas sa manier- la? Akot respe pou sa dimounn ki pe vinn isi la akoz li pe soufer?»

Pour ces contribuables, il serait approprié et surtout grand temps que la direction de l'hôpital Jeetoo prenne cette affaire au sérieux et qu'elle trouve une solution urgente, même si temporaire, pour le bien-être des malades avant tout. «Pourquoi ne pas fermer temporairement la salle et reloger les patients ailleurs, le temps qu'ils puissent tout nettoyer ?...»

Nous avons tenté de joindre la direction de l'hôpital concerné, ainsi que le département de communication du ministère de la Santé et du bien-être, mais en vain.