Afrique: L'ETAP du Nigéria s'étend au Ghana avec la toute première licence d'Insurtech

La startup nigériane ETAP obtient la première licence opérationnelle insurtech du Ghana, permettant de proposer des produits d'assurance automobile personnalisés.

ETAP s'associe à Hollard Insurance Ghana pour former ETAP-Hollard, qui encourage la conduite prudente par le biais de la gamification.

Les solutions innovantes d'assurance automobile proposées par ETAP comprennent des plans flexibles adaptés aux profils de sécurité des conducteurs.

ETAP, une startup nigériane proposant des solutions d'assurance automobile innovantes, a obtenu la première licence opérationnelle insurtech du Ghana auprès de la Commission nationale des assurances (NIC).

Cette licence permet à ETAP de traiter les demandes d'indemnisation, de collecter les primes et de fournir des produits d'assurance automobile personnalisés au Ghana. L'expansion marque une étape importante pour ETAP, qui a été lancée en 2022 et propose des plans d'assurance flexibles (journaliers, hebdomadaires, mensuels et trimestriels) avec des primes ajustées en fonction des profils de sécurité des conducteurs.

En partenariat avec Hollard Insurance Ghana, ETAP opérera sous le nom d'ETAP-Hollard, combinant télématique avancée et apprentissage automatique pour gamifier la conduite sûre et récompenser les conducteurs avec des points échangeables contre des bons d'achat, du carburant et des billets d'événements.

Points clés à retenir

L'entrée d'ETAP au Ghana, un marché avec une faible pénétration de l'assurance mais un potentiel de croissance significatif, souligne l'engagement de l'entreprise à faire progresser l'inclusion financière en Afrique. En s'appuyant sur l'expertise du marché local de Hollard, ETAP-Hollard vise à introduire des expériences d'assurance transparentes, basées sur la technologie, qui incitent à une conduite sûre et offrent un traitement instantané des demandes d'indemnisation. Ce partenariat s'inscrit dans la mission plus large d'ETAP d'approfondir l'accès à l'assurance à travers l'Afrique et de promouvoir des solutions de mobilité plus sûres et assurées.