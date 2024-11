Afrique de l'Est: Militaires congolais et ougandais font le bilan de l'opération conjointe contre le mouvement armé ADF

Deux semaines après un sommet entre le chef d'État de la RDC et celui de l'Ouganda le 30 octobre 2024 à Entebbe, responsables militaires congolais et ougandais font un point sur l'opération conjointe Shujaa, chargée depuis bientôt trois ans de lutter contre le mouvement armé Allied Democratic Forces qui sévit dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Les experts des deux pays doivent désormais soumettre une feuille de route pour la suite. Détails.

Intense ballet militico-diplomatique ces dernières semaines entre la République démocratique du Congo (RDC) et l'Ouganda. Depuis ce 13 novembre 2024, à Kinshasa, les militaires congolais et leurs homologues ougandais se réunissent pour faire le bilan de Shujaa, opération conjointe déployée dans l'est de la RDC pour lutter contre le mouvement armé Allied Democratic Forces (ADF) il y a presque trois ans.

Cette réunion des experts a pour objectif de traduire sur le terrain les échanges qu'ont eus les deux présidents, il y a quelques semaines. En effet, le Congolais Félix Tshisekedi s'est rendu en Ouganda à la fin du mois d'octobre et il s'est longuement entretenu avec l'Ougandais Yoweri Museveni.

Suite à cette rencontre au sommet, les experts des deux pays se sont déjà réunis une première fois à Beni, dans l'est de la RDC, dans cette zone particulièrement touchée par les attaques des ADF.

Mercredi, ces mêmes experts ont peaufiné leur feuille de route. Et c'est cette dernière qui doit être présentée ce jeudi au chef d'état-major des Forces armées de la RDC (FARDC). Son adjoint est présent pour cette réunion, tout comme le chef d'état-major des Uganda Peoples' Defence Forces (UPDF) et l'ambassadeur ougandais à Kinshasa.

Le calendrier est bien sûr important : le 30 novembre, ce seront les trois ans de cette opération Shujaa. Pour l'occasion aussi, une délégation de parlementaires congolais est actuellement en Ouganda à Kampala.

En attendant, sur le terrain, les attaques des ADF se poursuivent. En trois ans, les experts sécuritaires notent une évolution de leur zone d'action en fonction des résultats de l'opération conjointe.