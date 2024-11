Sénégal: Des concertations nationales sur le secteur de l'eau et de l'assainissement du 21 au 23 novembre à Kaolack (communiqué)

Kaolack — La région de Kaolack (centre) accueille du 21 au 23 novembre prochains, les concertations nationales sur le secteur de l'eau et de l'assainissement, a annoncé le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, dans des propos rapportés par un communiqué transmis à l'APS.

Ces assises réuniront l'ensemble des acteurs clés du secteur afin de "co-construire une nouvelle politique nationale en matière d'eau et d'assainissement", souligne le texte.

Il explique que "le choix de Kaolack, coeur du Bassin arachidier, témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur de la justice sociale et de l'équité territoriale".

La rencontre de trois jours se veut "une mobilisation pour un Sénégal souverain et juste, qui vise à garantir un accès équitable à l'eau multi-usages et aux services d'assainissement pour tous les Sénégalais, quels que soient leur lieu de résidence et leur statut social".

Le communiqué que "le Sénégal se projette ainsi vers des objectifs ambitieux, notamment ceux de la +Vision Sénégal 2050+, des Objectifs de développement durable pour 2030 et de la +Vision africaine de l'Eau à l'horizon 2063+".

L'une des principales attentes de ces concertations est l'élaboration d'une Lettre de politique sectorielle de développement (LPSD), document stratégique qui orientera la planification et la mise en oeuvre des infrastructures pour répondre aux attentes citoyennes, précise Cheikh Tidiane Dièye.

Avec une démarche de "construction collective des politiques publiques", ces assises témoignent de la volonté de l'Etat du Sénégal de "favoriser une appropriation durable et efficace des politiques publiques".

Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement fonde sa démarche sur les valeurs d'éthique, d'équité, d'inclusion et de transparence pour bâtir un secteur de l'eau et de l'assainissement viable, selon le communiqué.