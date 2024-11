Congo-Brazzaville: Environnement - L'art comme moyen de sensibilisation

En marge de la clôture du Forestival le 8 novembre au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, la slameuse Jackie-m en duo avec le groupe ballet Racine d'Afrique ont livré une performance captivante dans le but de conscientiser le public, particulièrement la jeunesse, aux enjeux de la protection de l'environnement.

Fruit d'une préparation de deux jours seulement, le spectacle a pourtant été bien exécuté sur scène au point de susciter l'admiration du public. Dans un décor présentant l'état insalubre de l'environnement et à travers la voix de la slameuse congolaise Jackie-m, un plaidoyer a été fait : celui d'entendre les cris de la terre, de voir ses larmes qui coulent devant l'insensibilité des hommes qui ne cessent de détruire et d'épuiser ses ressources, ainsi que de réagir face à ses multiples avertissements au nombre desquels la sécheresse, les feux de forêt, le réchauffement climatique, la pollution du sol, la disparition de certaines espèces, les inondations, etc.

« Je cogitais encore au triste lendemain. Pensant à tant de désordre et de gâchis, à l'avenir de nos belles forêts, qu'on a cessé de protéger au profit de nos intérêts et envies insatiables. L'on dit que si jeunesse savait, jeunesse pourrait. Mais, si jeunesse agissait, jeunesse survivrait... Oui, nos forêts sont à l'orée de la crise et c'est entre nos mains que se trouve la clé de la renaissance de la biodiversité. En effet, nos vies aussi sont liées à la terre, au cœur même des forêts, à travers les racines des arbres », a slamé Jackie-m.

Accompagnant la slameuse, le groupe ballet Racine d'Afrique a notamment partagé l'espoir de l'environnement par une performance danse et percussion. Le son des tambours véhiculant la joie de l'environnement devant une prise de conscience de l'humanité dont la survie dépend grandement de l'état de l'environnement. « N'oublions pas, l'issue de notre propre sort se joue avec celui du monde, autant que de la faune et la flore », a déclamé Jackie-m.

Ajoutant que l'heure n'est plus à la distraction, aux promesses non tenues ou aux vains discours sans réelles actions pour le changement ; plutôt, au changement palpable que ce soit de la part des gouvernants ou de l'ensemble des citoyens. « Je clame au partisan des bois, pour qu'à jamais le slam s'enflamme par le flambeau de mes mots. Réveillez-vous, réveillez-vous, il est temps de réinventer le monde. Il est temps de réécrire l'histoire car il n'est pas trop tard », a-t-elle poursuivi.