Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - Le Congo éliminé

Les Diables rouges devraient à tout prix l'emporter le 14 novembre à Juba face au Soudan du Sud, dans le cadre de la 5e journée pour retarder l'échéance jusqu'au match contre l'Ouganda prévu pour le 19 novembre, au stade Alphonse-Massamba; à Brazzaville, pour le compte de la dernière journée.

C'est encore raté puisque la première victoire du Soudan du Sud dans cette campagne qualifie automatiquement l'Ouganda et l'Afrique du Sud à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et a enfoncé le Congo dans le tunnel du néant.

Cela fera dix ans que les Diables rouges n'ont plus participé à la phase finale de la CAN. Face au dernier du groupe qui n'avait jusqu'alors connu aucun succès, les Congolais ont grillé leur dernière carte de s'offrir peut-être une finale soit face à l'Ouganda, soit à distance face à l'Afrique du Sud .

Les Congolais ont quitté le stade de Juba le moral dans les chaussettes en ayant servi la place de l'espoir de déception pour s'être inclinés dans la capitale du Sud Soudan, 2-3, après avoir mené deux fois au score. Christopher Ibayi l'avait ouvert à la 26e minute. Ebon Malish Ezibon Wajo lui a répondu à la 31e minute avant qu'Ibayi ne signe son doublé à la 35e minute.

Ebon Malish Ezibon Wajo a retabli l'équilibre à la 45e+2 minutes. Christopher Data Elly a enterré les espoirs des Congolais en inscrivant le but de la victoire à la 84e minute. Notons que le Congo a terminé la rencontre à dix à la suite de l'expulsion de Bryan Passi à la 78e minute.

Avec un bilan de trois défaites contre une victoire et un match nul après la 5e journée, les Diables rouges restent troisièmes du groupe K avec quatre points devant le Soudan du Sud (trois points). L'Ouganda (dix points) et l'Afrique du Sud (huit points) complètent la liste des qualifiés. Leur confrontation de ce 15 novembre a désormais pour enjeu la première place du groupe K. Que c'est cruel pour les Diables rouges dont le dernier match face à l'Ouganda ne compte plus que pour du beurre!