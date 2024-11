Congo-Brazzaville: Musique - DJ Bookson et Djam Kiss en concert le 16 novembre à Brazzaville

Les artistes musiciens congolais, DJ Bookson et Djam Kiss, donneront un concert, le 16 novembre à Brazzaville, afin de promouvoir les talents locaux, de favoriser l'échange interculturel et de mettre en avant les rythmes envoûtants de la musique nationale.

En réunissant des artistes de renom et des groupes de danseurs talentueux, les deux artistes cherchent à créer une plateforme où la musique, la danse et la culture se rencontrent pour offrir au public une expérience inoubliable.

DJ Bookson est un pilier de la scène musicale congolaise, reconnu pour sa capacité exceptionnelle à fusionner les rythmes traditionnels et modernes. Il a sorti plusieurs albums acclamés, parmi lesquels "Tchoubou," qui célèbre les festivités locales avec des mélodies entraînantes; "Mwana Mayi," une exploration musicale de la vie villageoise en République du Congo; et "Bounya", un vibrant hommage à la jeunesse et à son dynamisme.

Chaque album témoigne de son talent pour créer des morceaux qui résonnent à la fois sur les pistes de danse et dans le coeur de ses auditeurs. En outre, DJ Bookson a collaboré avec de nombreux artistes influents, enrichissant ainsi la scène musicale congolaise avec des projets mémorables. Ses distinctions incluent des prix pour l'innovation musicale et l'impact culturel, soulignant son rôle clé dans la promotion de la musique de son pays sur la scène internationale.

De son côté, Djam Kiss a à son actif plusieurs singles et EP qui ont marqué les esprits. Parmi ses oeuvres les plus notables figurent "Electric Emotions," un EP qui explore des thèmes personnels avec une énergie vibrante; et "Yaya des nanas," une chanson célébrant la force et la beauté des femmes congolaises. Son style distinctif et ses compositions originales lui ont rapidement valu une place de choix parmi les nouveaux talents.

En plus de cela, Djam Kiss a collaboré avec divers artistes, ce qui lui a permis d'élargir sa palette musicale et de toucher un public plus large. Sa carrière est jalonnée de récompenses qui soulignent son talent et son dévouement à l'art musical. En effet, il a été nommé "Révélation de l'année" lors de la 5e édition des Brazza Best Awards, qui s'est tenue le 26 janvier 2024, à Brazzaville. En fait, les productions de Djam Kiss reflètent une croissance artistique constante et une capacité à innover musicalement.

Cette fête musicale connaîtra la participation de plusieurs invités prestigieux. Parmi eux, LIL C, une artiste au timbre vocal envoûtant, reconnue pour ses performances passionnées et émouvantes; et King Dance, un groupe de danseurs célèbre pour ses routines dynamiques et sa synchronisation impeccable. De plus, Tempo Club DD Danse et Team Danse apporteront également leur énergie et leur style unique, enrichissant ainsi le spectacle avec des chorégraphies innovantes.

Notons que le concert dénommé "Congo Vibes" promet d'être un événement mémorable, célébrant le meilleur de la musique et de la danse congolaises. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une soirée inoubliable, où la culture et le talent se rejoigneront pour offrir un spectacle grandiose.