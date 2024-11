Afrique: Jayli Awards 2024 - L'artiste ivoirienne Josey remporte trois prix

La chanteuse ivoirienne Josey a glané trois prix à la deuxième édition des Jayli Awards tenue le 2 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'artiste est repartie avec le prix de la meilleure artiste féminine ivoirienne, meilleure artiste d'Afrique de l'Ouest, et celui de la chanson de l'année pour son titre « Tout laisse ».

« Merci à Dieu, à mon équipe qui travaille sans relâche, et surtout à vous, mes amazones et mes combattantes pour votre amour », s'est exclamée la diva ivoirienne lors de la cérémonie de remise de prix qui a célébré les talents et les œuvres ayant marqué l'année écoulée dans le monde de la musique africaine. La cérémonie a été ponctuée par des performances live émouvantes et des discours inspirants, mettant en lumière la richesse et la diversité de la musique africaine. Les artistes présents ont partagé leurs histoires personnelles et leurs parcours, créant un moment de connexion et de solidarité parmi les participants.

Au-delà des prix de Josey, plusieurs autres artistes ont vu leurs efforts salués au cours de cette soirée. Le Jayli hommage a été décerné à feu Papa Wemba, une légende de la musique africaine. Son prix a été remis à son épouse, maman Amazone, en présence de son ex-manager. Une reconnaissance qui témoigne de l'impact durable de la légende congolaise sur la musique africaine et sur les générations de musiciens qu'il a inspirés.

A son tour, le chanteur congolais, Fally Ipupa, a remporté son troisième trophée en deux ans dans cette cérémonie. Il a été sacré meilleur artiste masculin d'Afrique centrale. Didi B a lui reçu le prix de meilleur artiste ivoirien masculin, tandis que le Nigérian Asake a été couronné meilleur artiste africain de l'année avec son titre "Lonely at the top".

Le prix de meilleur artiste d'Afrique australe a été attribué à la Sud-Africaine Tyla, auteure du tube "Water" et bien d'autres .

Initiée par C.Waï et Panoramic, Jayli Awards est une prestigieuse cérémonie de remise de prix aux meilleurs acteurs de la musique du continent africain. L'événement vise à promouvoir l'excellence musicale et à soutenir la création artistique en s'appuyant sur des critères techniques rigoureux. Cette rencontre de référence continentale aspire à devenir l'équivalent des Grammy Awards ou des Oscars aux États-Unis, en matière de diversité des genres, de crédibilité, et de rayonnement international. L'ambition est de tisser un lien fort entre les différentes régions d'Afrique à travers la musique.

Au-delà de la reconnaissance des meilleurs artistes de l'année, les Jayli Awards proposent une expérience festive, ponctuée de performances musicales d'artistes africains et internationaux, célébrant la richesse de la scène musicale africaine.