Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Bonheur Céleste Pambou lauréat du prix l'Afrik de demain

Jeune entrepreneur congolais, Bonheur Céleste Pambou est fondateur du groupe "Abiki". Il est l'un des vingt lauréats de la quatrième édition du prix l'Afrik de demain. Organisé par le groupe ocean's Media, cet événement fait rehausser l'image des jeunes entrepreneurs africains, leur offrant un mentorat de qualité, une présence sur les réseaux sociaux et un soutien financier pour la réalisation de leurs projets.

Né en 1990 à Pointe-Noire, en République du Congo, Bonheur Céleste Pambou est le patron de l'entreprise éponyme dans l'univers du digital au Congo et ailleurs. Avec son entreprise implantée au Congo, ses sollicitations médiatiques et communautaires ne se comptent plus, ses actions vont au-delà des frontières. En effet, Bonheur Céleste Pambou fait désormais partie de cette nouvelle génération des jeunes leaders qui marquent l'Afrique et le reste du monde. Entrepreneur et coach personnel, il est devenu une figure incontournable de l'économie numérique et son nom évoque l'effervescence que l'entrepreneuriat connaît au Congo à l'heure actuelle, posant ainsi ses empreintes dans IT solutions en Afrique.

Titulaire d'un master en administration des affaires, ainsi que d'un bachelor en comptabilité, contrôle et audit, son parcours académique est enrichi par plusieurs certificats universitaires. Il est, d'ailleurs, le président directeur général d'Abiki Group, une société holding qui regroupe plusieurs filiales, dont Abiki brokers, Abiki pay et Abiki logistics.

Sa carrière professionnelle a débuté en 2018 avec "Pambou Agro limited", une start-up spécialisée dans la production de farine à base de céréales, de légumes et de poissons. En 2023, il fonde Abiki brokers, spécialisée dans le courtage digital d'assurance offrant des produits et services adaptés aux personnes à faibles revenus.

Avec neuf employés au sein de son entreprise, ce jeune entrepreneur aspire faire de sa start-up le plus grand marché d'assurance technologique en Afrique subsaharienne, rendant les services d'assurance accessibles et abordables. Demi-finaliste de l'Agripitch challenge en 2020 et lauréat du Tomy Elumelu entrepreneurship program en 2023, en 2024 il est finaliste du programme d'accélération propulsor, témoignant ainsi son potentiel dans le monde entrepreneurial.

Par ailleurs, par ce programme passionnant "l'Afrik de demain", les organisations veulent promouvoir et soutenir les entrepreneurs, visionnaires et innovateurs africains qui sont animés par le désir de créer un impact positif et durable dans leurs communautés respectives. Il s'agit donc, par cette initiative, de rassembler une communauté dynamique des jeunes leaders africains tous unis par une vision, celle d'apporter des changements significatifs à l'échelle locale, régionale et continentale.

La vision c'est aussi de faire de ce programme une plateforme de choix pour le lancement des entreprises compétitives avec la conviction que l'entrepreneuriat et l'innovation joueront un rôle significatif dans l'accélération du progrès social et l'amélioration du niveau de vie des Africains.

En d'autres termes, "l'Afrik de demain" a pour objectifs d'exploiter le potentiel du continent africain et de créer des opportunités sur le terrain en facilitant et en renforçant l'entrepreneuriat et l'innovation, de contribuer au développement d'un écosystème entrepreneurial performant et durable en Afrique, de développer et de renforcer les compétences des jeunes entrepreneurs africains, de stimuler la force entrepreneuriale des jeunes africains en leur permettant de créer des entreprises modernes, innovantes et attractives.