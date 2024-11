Niger: Voir ou revoir - « Zinder »

Réalisé par Kidy Aïcha Macky et sorti le 22 septembre 2021, « Zinder » est un documentaire qui met à nu le côté altruiste que cachent parfois la violence et la délinquance.

A Kara-Kara, quartier marginalisé de Zinder, au Niger, historiquement celui des lépreux, règne une culture de la violence entre gangs. En dépit de cette réputation accolée à ce quartier, la réalisatrice Aicha Macky, originaire de Zinder elle aussi, filme au plus près certains jeunes qui tentent de s'en sortir, de fonder une famille et parfois même de s'offrir un avenir autre que celui de la prison. Dans ce long métrage d'environ 1h 22 min réalisé en Haoussa et sous-titré, leur quotidien est partagé aux spectateurs. Celui-ci jonglant entre leur gang, la famille, la débrouille et cette volonté de sortir du cycle de violence dans laquelle ils se sont construits.

« Zinder » est d'un réalisme et d'une vérité qui emmène à voir les choses autrement et surtout les personnes violentes ou délinquantes avec une certaine empathie. En effet, au fil des séquences, on se rend bien compte que pour la plupart de ces jeunes, derrière leurs muscles, se cachent en réalité des hommes qui ne demandent qu'à trouver leur place dans une société qui les exclut.

En partant du postulat de la violence, « Zinder » alerte sur le cri silencieux que tentent de faire résonner ces jeunes. Il ne s'arrête pas là mais, va plus loin. Les protagonistes dans le film ne sont pas vraiment perçus comme des fléaux mais des êtres agissants, susceptibles de prendre leur vie en mains malgré les obstacles. Une sorte de portraits de figure de courage, bien loin du cliché angoissant des gangsters malfaisants. Ce long métrage nous apprend ainsi à voir ce que peuvent masquer les muscles et la violence.

Entre violence et tentatives de sortir du fossé, « Zinder » présente dans l'ensemble un regard fort et sans jugement sur le quotidien de personnes trop souvent exclues. En 2022, le film « Zinder » a remporté le prix du Meilleur long métrage au festival Films femmes Afrique offert par Canal+. Il a également reçu le prix de la critique Black movie, la mention spéciale Fidocs et le prix documentaire sur grand écran au Festival international du film d'Amiens.