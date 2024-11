Congo-Brazzaville: Cuvette - Les bases du développement local posées à Owando

Le chef-lieu du département de la Cuvette, Owando, a bénéficié ces dernières années de l'appui institutionnel, des ouvrages de drainage d'eaux pluviales et de gestion des déchets ménagers grâce au programme "Villes résilientes" qui tend à sa fin. Les autorités municipales, les cadres locaux de concertation et la société civile devraient pouvoir s'organiser pour pérenniser les acquis de ce programme phare de la coopération Congo/Union européenne (UE).

La commune d'Owando a réalisé un progrès en termes de gouvernance locale, avec l'amélioration des services d'assainissement, des outils de planification urbaine, de la fiscalité locale, des capacités du personnel et de l'implication des acteurs de la société civile. Les transformations observées vont renforcer l'attractivité de cette ville d'environ 48 000 habitants, en favorisant l'entrepreneuriat local et l'emploi pour les jeunes, a espéré le maire d'Owando, Michel Elenga Ekobo.

Accompagné de son équipe municipale et des partenaires techniques, le maire a voulu montrer, le 14 novembre, les grands succès du programme "Villes résilientes" dans sa localité. Tout d'abord, le quartier numéro 1 Onkindodzoko, qui s'est métamorphosé en cité moderne. Autrefois difficile d'accès à cause des eaux usées et des herbes, il est désormais aménagé avec des ruelles pavées. « Il y a un grand changement entre Onkindodzoko d'aujourd'hui et celui d'hier. Cette initiative a permis d'améliorer les conditions de vie des habitants », s'est réjoui Michel Elenga.

La délégation a aussi visité l'une des deux aires de transit des ordures ménagères (Atom), une infrastructure moderne servant de décharge provisoire. La collecte des ordures vers ces Atom s'effectue trois fois par semaine. Une fois rempli, le camion de la mairie passe à l'Atom pour ramasser les déchets vers la décharge finale. Michel Elenga compte sur l'implication de la société civile locale afin de poursuivre la sensibilisation pour le changement de comportement au sein de la communauté. « Sans une réelle prise de conscience collective rien ne pourra marcher. Notre défi est de pouvoir pérenniser tout ce qui a été réalisé », a-t-il insisté.

Rappelons que la commune d'Owando est la localité pilote, avec la commune de Nkayi, dans le département de la Bouenza, du programme "Villes résilientes". Financé à hauteur de 32 millions d'euros (21 milliards FCFA) par l'UE dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, ce programme vise à stimuler l'attractivité de ces villes secondaires et les capacités de gestion au niveau local. La gestion d'une importante partie du financement, soit 20 millions d'euros (13 milliards FCFA), est assurée par l'Agence française de développement, qui conduit les travaux de réhabilitation et d'extension des réseaux de drainage des eaux pluviales et de lutte contre les érosions.

Outre ces infrastructures, l'administration locale a été digitalisée. La capitale de la Cuvette bénéficie en ce moment de l'assistance technique avec l'atelier de lancement du diagnostic de la gouvernance urbaine et territoriale, du schéma directeur d'urbanisme et du plan local d'urbanisme.