Congo-Brazzaville: Littérature - Un Mila d'honneur pour Prince Arnie Matoko

Il a le verbe franc, le ton juste et le succès à ses prouesses. L'auteur et écrivain congolais, Prince Arnie Matoko, a encore frappé dans le milieu de la littérature avec son récent prix "Mila d'honneur", obtenu lors de la 7e édition du Meeting international du livre et des arts associés (Mila), tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Prince Arnie Matoko s'exprime sans filtre, que ce soit dans ses romans ou dans ses prises de parole en public. Il dit ce qu'il pense, écrit avec beaucoup de sagesse, d'intelligence et de discernement. Sa poigne, sa perspicacité, son courage et sa sensibilité face aux problèmes qui minent la société font de lui une des personnalités inspirantes de sa génération.

Né en 1982 à Pointe-Noire, il a un parcours scolaire et académique inspirant. Après l'obtention de son baccalauréat A4 en 2008, il s'inscrit à la Faculté de droit de l'Université Marien-Ngouabi. Titulaire d'un master en droit public en études internationales et communautaires, Prince Arnie Matoko est sélectionné Major par le Comité international de la Croix-Rouge Congo, parmi les quarante lauréats, pour représenter son pays à Niamey, au Niger, à la troisième édition du concours régional francophone de plaidoirie sur le droit international humanitaire.

En 2011, il obtient, en tant que major de la promotion, le concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, filière magistrat. Il est donc procureur de la République près le tribunal administratif de Brazzaville, enseignant à l'Université Marien-Ngouabi, à la faculté de droit; à l'Université Henri-Lopes; ainsi que dans d'autres instituts d'enseignement supérieur.

Passionné de littérature depuis le collège, Prince Arnie Motoko est l'auteur d'une production féconde en qualité de poète, moraliste, nouvelliste et romancier. Depuis 2018, il participe activement dans plusieurs activités littéraires tant au plan national qu'international, à savoir le Festival international des fous du livre à Yaoundé, au Cameroun; le Salon du livre africain de Paris;

le Festival international et des arts assimilés du Bénin; le Festival international du livre gabonais; le Meeting international du livre et des arts associés; le Forum des acteurs de l'industrie du livre de Yaoundé. Il est, d'ailleurs, lauréat du Prix Mongo-Beti 2018 pour l'ensemble de son oeuvre par l'association des jeunes écrivains et artistes du Congo ;

Prix Mila du livre francophone, en 2022, à Abidjan ; Prix Tchicaya-U-Tamsi de l'espoir poétique décerné par l'Association internationale Tchicaya-U-Tamsi , à Pointe-Noire, en 2023 ; Grand prix Siily 2024 au salon international de l'industrie du livre de Yaoundé ; Médaille d'honneur du Meeting international du livre et des arts, associés, à Abidjan, en 2022.

Le Mila est un festival littéraire Ivoirien qui se tient chaque année, depuis 2017, à l'initiative de l'association Qoiqoo. Cet espace de rencontres et de connexions entre acteurs de l'industrie culturelle et créative africaine permet de promouvoir la création littéraire et artistique. L'absence d'espaces de rencontres et de connexions entre les acteurs de la chaîne du livre et d'autres arts gravitant autour du livre serait à l'origine de la création du Mila.

Son originalité est qu'il réunit sur la même scène le livre et le cinéma, la bande dessinée, le conte, le slam et bien d'autres arts. Il s'agit donc par cette initiative de réunir tous les acteurs du secteur des arts pour parler et monter un visage positif du continent africain.

Il se positionne au fil des années comme l'un des événements littéraires majeurs en Côte d'Ivoire et dans l'espace francophone africain. Avec sa programmation diversifiée et des thématiques qui touchent du doigt les secousses de notre temps, le Mila est devenu un carrefour des idées et des cultures.