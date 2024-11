Congo-Brazzaville: Renforcement des capacités - L'ONG « Viens et vois » organise une formation sur la gestion des conflits

L'Organisation non gouvernementale (ONG) dénommée « Viens et vois » organise, du 15 au 17 novembre, au Complexe scolaire Emmaüs, une formation sur la gestion des conflits en milieu scolaire en vue de consolider la discipline et l'inclusion en son sein.

L'objectif est d'intégrer les acquis du cours de gestion des projets liés à la sensibilisation aux conflits, au fonctionnement du projet de prévention contre l'exploitation sexuelle, les abus et le harcèlement. La formation vise à former les formateurs en intégrant des modules spécifiques de gestion des conflits dans leur formation afin d'identifier les signes précoces de tension ou d'abus ainsi que de renforcer le système de plaintes à travers la mise en place d'un mécanisme de plaintes pour traiter les incidents liés à l'exploitation.

Elle permet également de recueillir des plaintes à travers des boîtes à plaintes afin de les analyser pour trouver des solutions en vue de la bonne marche du Complexe scolaire Emmaüs, une école inclusive située à Kintélé.

La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de prévention contre l'exploitation sexuelle, les abus et le harcèlement. Le projet consiste à sensibiliser les élèves, les membres de l'organisation « Viens et vois » et tout le personnel enseignant sur les cas de conflits. Au total, trente participants ont été sélectionnés selon les critères de choix. Parmi eux figurent le personnel enseignant, le personnel éducatif, les élèves, les représentants de la Croix bleue internationale, les membres de l'organisation Viens et vois ainsi que les parents d'élèves.

Pendant trois jours, les enseignements seront donnés en atelier sur plusieurs thèmes avec divers facilitateurs. La communication sur « La gestion des conflits » sera développée par le psychologue Kaya Boufala. Pour l'orateur, l'objectif est de familiariser les formateurs avec des notions et principes de sensibilité aux conflits, les causes courantes des conflits et les différents mécanismes de résolution de conflits.

Les participants ont été édifiés à cette même occasion d'une étude de cas sur les types de conflits rencontrées en milieu scolaire et communautaire. Par ailleurs, ils ont échangé sur le mécanisme de résolution. La communication sur « le mécanisme de résolution des conflits : arbitrage, négociation et médiation » a été développée par l'avocat Modeste Moussa.

L'orateur a insisté sur les méthodes de médiation ou de négociation pour intervenir dans les conflits entre élèves et enseignants ou membre de la communauté. Toutefois, il a présenté de différentes approches de médiation ou négociation. Les participants ont bénéficié à cette même occasion des séances de simulation des sessions de méditation ou de négociation avec le retour d'expérience, outils et techniques pour résoudre des conflits de manière équitable.

Le thème sur « La communication non violente », développé par l'expert en communication Frédéric Koukimouka, a permis d'édifier les participants sur l'art de la communication non violente comme outil-clé dans la gestion des conflits, des principes de la communication non violente, des exercices pratiques en binômes pour s'entraîner à utiliser la communication non violente dans la situation de tension ainsi que les discussions en groupe pour partager les défis et réussites de l'exercice.