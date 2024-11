Congo-Brazzaville: Festival Bilili - Brazzaville abritera la 9e édition en décembre

Sur le thème « Nekketsu », la neuvième édition du Festival Bilili se tiendra du 2 au 8 décembre on line et live à l'Institut français du Congo (IFC). Il accueillera différents acteurs nationaux et internationaux évoluant dans le domaine de la bande dessinée (BD), du jeu vidéo, du dessin animé (3D), et du cosplay.

L'événement regroupera la délégation du Webtoon création Africa, celle de Suisse et près de vingt auteurs, éditeurs et participants des territoires, à savoir le Congo, le Cameroun, le Sénégal, le Bénin, le Japon, la Réunion, la Guyane, la France métropolitaine, et pour la première fois, la Guinée Conackry, Mauritanie, Ecosse et Madagascar.

D'après les organisateurs, le thème « Nekketsu » évoque le voyage initiatique du héros dans les mangas shonen. De ce fait, les participants exploreront les influences de ce type de narration en Afrique et en Asie, mais aussi l'émergence des webtoons qui révolutionnent la lecture de la BD.

Le public va quant à lui être incité à réfléchir et à envisager un avenir dans lequel la BD africaine occupe une place importante. Une question subtile qui permettra de montrer d'une part, ses réalités et ses mythes et, d'autre part, de soulever les multiples difficultés qui enfreignent son développement et surtout son éclosion en tant qu'art et media à part entière.

Au programme des activités, des expositions, des rencontres avec des auteurs, des dédicaces, des conférences et master classes, des concours de cosplay, de BD et de jeu vidéo, ainsi que la visite du salon des éditeurs.

Toutes les activités seront gratuites de 10h à 18h, cependant elles nécessiteront une inscription au préalable pour mieux passer les bons moments en famille ou entre ami(es).

Créé en 2016 par Elyon's et soutenu par l'IFC, ce festival se déroule chaque année. Il promeut des œuvres de qualité et permet au public de découvrir de nouveaux talents dans les domaines artistiques mais aussi dans l'édition numérique et physique.