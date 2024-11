Congo-Brazzaville: Fopas 2024 - Le festival débute le 16 novembre

L'American international school of Brazzaville (AISB) entend organiser, en faveur des écoles d'Afrique centrale, le 16 novembre à Brazzaville, le Festival des arts de la scène et de sport (Fopas).

Le principal objectif du Fopas est de promouvoir l'expression artistique et les activités sportives parmi les jeunes étudiants des écoles d'Afrique centrale. En favorisant la diversité culturelle et l'inclusion, il vise à encourager les talents locaux et à offrir une plateforme pour l'échange interculturel. Ce festival constitue une opportunité unique pour les jeunes de démontrer leurs compétences et de partager leurs passions dans un environnement convivial et stimulant.

Le Fopas cible principalement les élèves et les étudiants des écoles secondaires d'Afrique centrale. Il est conçu pour accueillir des participants âgés de 12 à 18 ans, ainsi que leurs enseignants et accompagnateurs. En attirant un public jeune et dynamique, l'événement vise à renforcer les liens entre les institutions éducatives de la région et à favoriser une culture de collaboration et de respect mutuel.

Pour prendre part au festival, chaque école devra présenter au moins une performance dans les catégories telles que la musique, la danse, le sport ou le théâtre. Cela permettra de garantir une diversité d'expressions artistiques et sportives lors du festival. Les performances seront évaluées par un jury de professionnels, et des prix seront décernés pour encourager l'excellence ainsi que la créativité.

Les participants devront être accompagnés d'au moins un enseignant ou responsable scolaire. Ce dernier sera en charge de les superviser, de veiller à leur sécurité et de faciliter leur participation aux différentes activités. L'enseignant devra également servir de point de contact avec l'organisation du festival pour toute information ou coordination nécessaire.

Les concerts et performances musicales mettront en vedette des groupes scolaires ainsi que des artistes locaux invités spécialement pour l'événement. Ce sera une occasion pour les étudiants de montrer leurs talents musicaux dans divers genres, allant du classique au contemporain. Des ateliers interactifs sur la composition et la production musicale seront également organisés.

Les compétitions de danse et les démonstrations comprendront une variété de styles, y compris la danse traditionnelle africaine, le hip-hop, la danse contemporaine et le ballet. Les participants auront l'opportunité de s'exprimer à travers des chorégraphies créatives et originales. Des maîtres de danse animeront des ateliers pour enseigner des techniques et des mouvements spécifiques.

Les tournois de football, de basketball et d'athlétisme permettront aux étudiants de rivaliser dans un esprit de camaraderie et de sportivité. Les équipes gagnantes recevront des trophées et des médailles. Des démonstrations de sports moins connus, comme le frisbee ultime et le handball, seront également organisées pour diversifier les activités sportives disponibles.

Les présentations de pièces de théâtre mettront en lumière les talents dramaturgiques des étudiants. Chaque pièce abordera des thèmes culturels et sociaux pertinents, offrant une réflexion sur les défis et les espoirs de la jeunesse africaine. Les troupes de théâtre auront aussi l'occasion de participer à des ateliers sur l'art dramatique, la mise en scène et l'improvisation.

Fondée en 2005, l'AISB est une institution éducative réputée pour son engagement envers l'excellence académique et le développement intégral des élèves. L'école offre un programme rigoureux ayant pour base le curriculum américain, complété par des activités extra-scolaires variées. Depuis sa création, l'AISB a constamment encouragé les arts et le sport comme moyens essentiels de développement personnel et collectif. L'organisation du festival Fopas s'inscrit dans cette tradition de promotion des talents et de l'épanouissement des jeunes à travers des activités enrichissantes et diversifiées.