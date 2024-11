Congo-Brazzaville: Bel Lauretta Tene sur « Le leadership féminin au Congo »

opinion

La notion de leadership féminin est un sujet sensible, comme toutes les questions qui touchent au genre. En effet, le leadership et la confiance en soi sont des sujets clés pour réussir dans sa vie personnelle et professionnelle. Et si on laissait aux femmes la possibilité de s'épanouir et d'évoluer dans une entreprise, il sera naturellement plus facile de faire émerger des talents de leader. Engagée et passionnée des questions de leadership féminin, d'autonomisation et d'épanouissement de la femme, Bel Tene Lauretta, auteure et Co-fondatrice du média Dirigeantes, nous relate sa vision sur le leadership féminin au Congo.

Selon Bel Lauretta Tene, le leadership féminin renvoie à la question de savoir si le leadership est genré. C'est pourquoi elle préfère l'appellation « leadership au féminin » et non « leadership féminin ». En effet, dit-elle, le leadership est neutre. Cependant, il y a des qualités dites féminines qu'on retrouve auprès de la plupart des femmes et même auprès de certains hommes qui commencent à les adopter.

La place du leadership féminin au Congo

A ce propos, Bel Lauretta Tene estime qu'avant de faire une analyse sur la place du leadership au féminin au Congo, il est judicieux de présenter les chiffres car comme on dit, « ce qui ne se chiffre pas ne se compte pas et ne compte pas ». A en croire ses propos, au sein du gouvernement congolais, il y a 30 hommes et à peine 8 femmes, soit un pourcentage de 26,66%.

La plupart de ces femmes n'occupent pas des postes régaliens. Au sein du Sénat, on compte 50 sénateurs et 22 sénatrices, soit un pourcentage de 44%. Au sein de l'Assemblée nationale, on compte 151 députés dont 19 femmes, soit un pourcentage de 12,58%. Au niveau des entreprises, le grand patronat congolais compte 307 entreprises publiées dans l'agenda officiel avec seulement 35 femmes cheffes, soit un pourcentage de 11, 40%.

« Eu égard à ces chiffres, on peut se rendre compte qu'il y a encore des efforts à fournir en ce qui concerne le leadership des femmes congolaises. La question principale qui revient est celle de savoir pourquoi si peu de femmes dans les instances décisionnelles ? », s'est questionné Bel Lauretta Tene.

Le leadership féminin, un enjeu capital à l'autonomisation des femmes au Congo

Sur ce point, Bel Lauretta Tene affirme que le leadership au féminin est un enjeu très capital à l'autonomisation des femmes. Elle explique cela par le fait que la population congolaise est constituée de 3 092 238 de femmes soit 50,3% contre 3 049 942 d'hommes (49,7%). De ce fait, elle souligne l'intérêt d'impliquer massivement les femmes dans l'économie congolaise, cela peut passer par plusieurs leviers, notamment le mentorat, le sponsoring, le coaching, la formation et le financement.

S'appuyant sur sa propre expérience, Bel Lauretta Tene met tout en oeuvre pour mettre en lumière et promouvoir les talents féminins. La mise en exergue des rôles modèles, dit-elle, est un levier important sur lequel on doit s'appuyer pour valoriser et inspirer d'autres femmes et jeunes filles à s'autonomiser. Cela s'illustre à travers le média qu'elle dirige dénommé « Le magazine dirigeantes » dédié au leadership féminin. Ce magazine valorise et fait la promotion des femmes cadres, cheffes d'entreprise et leadeuses afin d'inspirer et booster les femmes. « On ne naît pas leader, on le devient », affirme- t-elle.

Les femmes constituent plus de la moitié de la population congolaise. Si elles sont davantage impliquées et bien représentées, le Congo n'en tirera que des avantages. « Oui je crois au leadership au féminin parce qu'il est source de productivité, de rentabilité, de stabilité », conclut-elle.