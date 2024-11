Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya démontre les efforts consentis par le gouvernement congolais pour la promotion des droits de l'homme au pays

La situation des droits de l'homme en RDC a été examinée le 05 novembre dernier lors de la 47 -ème session de l'examen périodique universel du conseil des droits de l'homme des nations unies qui se tient à Genève du 05 au 15 novembre 2024. C'est la quatrième fois après 2009, 2014 :et 2019.

Face aux inquiétudes soulevées pour le groupe de travail de l'examen périodique universel, notamment sur le respect des droits de l'opposition, la liberté d'expression et autres violations des droits de l'homme, le ministre de la Communication et médias et porte-parole du gouvernement, qui faisait partie de la délégation congolaise, a démontré les efforts consentis par le gouvernement congolais pour la promotion des droits de l'homme en RDC.

Pour le ministre de la Communication et médias, au regard des 276 recommandations que la RDC a reçu lors du 47 -ème examen période universel, des avancées significatives ont été enregistrées dans la promotion des droits de l'homme en RDC.

Le rapport à la commission fait mention des lois votées et promulguées dans des domaines variés tels la protection et la responsabilité des défenseurs des droits humains, des peuples autochtones, des personnes en situation d'handicap, et autres catégories vulnérables

Et pour les libertés relatives à la presse, au droit d'expression, de réunion ou de manifestation, elles sont garanties sous respect de la loi et de l'ordre public. Ce qui n'est pas généralement de l'avis des organisations de défenses de droit de l'homme et de l'opposition.