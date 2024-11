Afrique: Un raffineur chinois achète du brut africain dans un contexte de changement des conditions du marché

La société chinoise Landbridge Petrochemical Co. achète 2 millions de barils de brut d'Afrique de l'Ouest, y compris de qualité Mostarda, pour livraison en janvier, dans un contexte de conditions de marché changeantes.

Cet achat marque le passage d'un approvisionnement en pétrole sanctionné par les États-Unis auprès de l'Iran et de la Russie à un approvisionnement alternatif par des raffineurs chinois indépendants.

Le marché mondial du pétrole anticipe des changements de politique avec des sanctions potentiellement plus strictes sur le pétrole iranien, incitant à la diversification des sources de brut.

Fait rare, la société chinoise Landbridge Petrochemical Co, un raffineur privé, a acheté 2 millions de barils de brut ouest-africain, y compris de qualité Mostarda, pour janvier.

Cet accord a attiré l'attention, car les petits raffineurs indépendants de Chine, connus sous le nom de "théières", s'approvisionnent généralement en pétrole moins cher, sanctionné par les États-Unis, auprès de l'Iran et de la Russie, en raison de délais de livraison plus courts et de coûts moindres. Toutefois, l'évolution des conditions rend les sources alternatives plus attrayantes, selon les négociants.

L'achat intervient alors que le marché mondial du pétrole anticipe les changements de politique de la nouvelle administration de Donald Trump, avec la possibilité d'une application plus stricte des sanctions sur le pétrole iranien. En outre, les inquiétudes concernant les perturbations potentielles de l'infrastructure énergétique iranienne dues aux tensions géopolitiques avec Israël ont resserré l'offre de brut iranien au comptant, ce qui a incité les raffineurs à diversifier leurs sources d'approvisionnement.

Points clés à retenir

Les raffineurs indépendants chinois s'adaptent à la hausse des coûts du brut iranien et russe sanctionné, alors que les risques géopolitiques et les changements potentiels de politique des États-Unis se profilent à l'horizon. Les remises sur le brut iranien se sont réduites à 2 dollars le baril par rapport à l'ICE Brent, contre 3,50 dollars, tandis que le brut russe ESPO bénéficie désormais d'une prime allant jusqu'à 1,80 dollar le baril, ce qui témoigne d'une disponibilité plus restreinte. Cette évolution met en évidence la capacité d'adaptation des théières, qui explorent d'autres sources d'approvisionnement dans un contexte d'incertitude du marché.