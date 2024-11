Gabon: 'Je me prononcerai en faveur du Oui ce 16 novembre'

interview

Les Gabonais ont rendez-vous avec l'histoire de leur pays. Le 16 novembre 2024, les électeurs iront dans les urnes, qui pour le Oui, qui pour le Non en faveur du projet de Constitution soumis à leur appréciation. Les partisans du Oui, semble davantage occuper le terrain. Sylvère Wilfreed Nzamba, Conseiller en Charge de la Communication du Mouvement National pour la Dignité et la Justice ( MNDJ ) a été interviewé par la rédaction de Gabonews

1- Il ne reste plus que deux jours de campagne référendaire et les Gabonais iront voter. Etes-vous pour le Oui ou pour le Non ?

Sans hésitation, je me prononcerai en faveur du oui, principalement pour l'officialisation majeure de la reconnaissance de la société civile à laquelle j'appartiens, consacré dans l'article 7 du projet de Constitution.

2- Vous êtes jeune, qui plus est, Conseiller en Charge de la Communication d'un mouvement associatif qui met en avant, la dignité et la Justice. Quelles sont pour vous, les raisons de voter pour le Oui ?

Les raisons sont pléthoriques, mais de façon prosaïque et ramassée, je dirai que les avancées et innovations inhérentes audit projet sont notables. En effet, que dire de l'option du régime présidentiel favorisant l'essor économique capitaliste ou encore de la sacralisation de nos rites et croyances ancestrales dès l'entame du préambule de cette nouvelle loi fondamentale nous ramenant à notre identité réelle et véritable bantou.

3- Vous souhaitez que le Oui l'emporte massivement et vous appelez les jeunes comme vous, à aller voter pour écraser ne Non. Le message à leur endroit ?

J'exhorte toutes les populations et singulièrement la jeunesse, à voter Oui en toute confiance car cette Constitution aura pour principal corollaire, la sécurisation de leur avenir, condition irréfragable à notre mieux être commun.