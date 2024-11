Madagascar: Zone protégée COFAV - Amélioration des conditions de vie des communautés locales

Le corridor forestier Ambositra Vondrozo (COFAV) fait partie des zones protégées gérées par Conservation international en étroite collaboration avec les communautés locales de base.

Le projet « Paysages durables dans l'Est de Madagascar » y est mis en oeuvre par cet organisme international sur financement du Fonds Vert pour le climat, et ce depuis six ans. Ce projet, sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, vise à améliorer la résilience des petits exploitants agricoles vulnérables face au changement climatique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation.

Les parties prenantes oeuvrent actuellement à la pérennisation de ce projet qui va bientôt toucher à sa fin. « Nous avons tiré de nombreux avantages suite à l'appui de Conservation international dans le cadre de ce projet »Paysages durables dans l'Est de Madagascar « . Une amélioration des conditions de vie des communautés locales est observée. Nous avons pu augmenter notre production agricole grâce à la vulgarisation des techniques d'agro-écologie et d'agro-foresterie.

D'autres activités génératrices de revenus ont été développées pour ne citer que l'élevage à cycle court, la transformation et la collecte de produits agricoles », a témoigné Gilbert Ramampiandra, président de la coopérative VTMM localisée à Ambalamanenjana, commune rurale de Miarinarivo dans le district d'Ambalavao, région Haute Matsiatra.

Production doublée. Grâce à ces techniques vulgarisée par CI en partenariat avec les techniciens du ministère de l'Agriculture et de l' Élevage, « notre production rizicole a doublé. Nous avons également été dotés d'équipements agricoles. Ainsi, nous avons pu convaincre nos pairs d'arrêter les cultures sur brûlis et la déforestation », a-t-il poursuivi. Des patrouilleurs formés et équipés par Conservation international se chargent d'ailleurs de l' inspection systématique de la zone protégée de COFAV. Exploiter les bois précieux, chasser des animaux, pratiquer les feux de brousse y sont interdits.

Toujours dans le cadre de ce projet Paysages durables dans l'Est de Madagascar, CI a doté la coopérative VTMM, composée de 47 membres représentant des VOI, des associations féminines et de l' association des Personnes Affectées par le projet, d'une décortiquerie. « Nous n'avons plus besoin de nous déplacer à Miarinarivo, soit à environ 5km d'ici pour décortiquer le riz. C'est un gain de temps pour tous les villageois. Au contraire, la population de Miarinarivo vient chez nous pour le faire », a-t-il enchaîné. Pour assurer la meilleure gestion de cette unité de transformation locale, la coopérative a engagé un responsable en la personne de Flavien Razafimandimby.

« Nous avons décortiqué à peu près 1 tonne de paddy par jour pendant la période de récolte moyennant une recette moyenne de 100 000 ariary par jour. Fonctionnant avec un groupe électrogène, cette décortiquerie est opérationnelle depuis le début de l'année. En ce moment, nous enregistrons une recette journalière de 50 000 Ar car on va bientôt entrer dans la période de soudure », a-t-il expliqué.

Site vitrine. En outre, les sons de riz, issus de la décortiquerie, sont utilisés dans l'alimentation des porcs et des poulets. Une autre machine de broyage de maïs et de manioc est en même temps mise à la disposition de CI à cette coopérative. Ce sont des matières de base pour la fabrication de provendes. Ce n'est pas tout ! « Un site vitrine est mis en place à Ambalamanenjana pour démontrer la réussite de l' application des techniques d'agro-écologie et d'agro-foresterie ». D'autres paysans, non membres de la coopérative, deviennent adoptants.

On y expose, entre autres, des cultures maraîchères surtout le lingot blanc, le riz pluvial et de bonnes pratiques agricoles sans aucune intervention de produits chimiques. La mise en place des systèmes de lutte anti-érosive n'est pas en reste. Ce site vitrine est géré par les membres de la coopérative eux-mêmes. « Avant, c'était une zone de pâturage considérée comme une terre stérile », a fait savoir Lalanirina Célestin Razafimanantsoa, un technicien agricole au sein de CI, basé à Fianarantsoa.