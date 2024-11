Gabon: 'Le modèle économique du Gabon adopté par les gouvernants depuis l'accession à l'indépendance du pays, n'a pas mené ce dernier vers l'émergence tant voulue'

David Labaye, ancien député du 2ème siège de Tsamba-Magotsi a animé une conférence ce jeudi 14 novembre. Plusieurs sujets ont été évoqués par l'ancien parlementaire de la 13è législature. De la situation politique, à celle de l'économique, il a relevé les maux qui minent certains secteurs, tout en proposant des pistes de solutions.

L'ancien député de la 13è législature affirme sans langue de bois, que le modèle économique du Gabon adopté par les gouvernants depuis l'accession à l'indépendance du pays, n'a pas mené ce dernier vers l'émergence tant voulue. C'est dans ce contexte, qu'elle devient une problématique nationale à coté de la question politique. Cette question économique est d'autant plus cruciale, qu'elle revêt un caractère de souveraineté et d'indépendance politique.

Plusieurs maux énumérés par l'ancien représentant du peuple à l'Assemblée nationale, recommandent selon lui, de marquer un stop et d'analyser le problème sur fond ; pourquoi ne pas initier les états généraux de l'économie en comptant sur l'expertise nationale, sans en négliger l'apport extérieur. En relevant les maux, l'ancien député fait des propositions de pistes de solutions

Piste de solutions au regard de ce qui précède

Il est plus que nécessaire de déterminer les causes de blocage de notre économie, secteur par secteur, évaluer les enjeux en proposant des pistes de solutions catégorisées en deux blocs, à savoir, solutions curatives et préventives.

Pour l'ancien député du 2ème siège de Tsamba-Magotsi, les ajustements pourraient se faire en fonction de l'évolution de la situation économique du pays, mais surtout, s'appesantir sur le modele économique qui tienne compte de notre culture sociologique et traditionnelle ouvert au monde. Aussi , propose t-il, la mise en place des états généraux de l'économie gabonaise.

Des hydrocarbures

L'ancien député met un point d'honneur sur les hydrocarbures qui pour lui, sont un des secteurs stratégiques de l'économie du pays. La gestion de de ce pilier de l'économie, mérite selon lui, que l'on s'attarde sur cette question.

Proposition de solutions

Pour soutenir à moyen et à long terme notre économie et renforcer notre indépendance sur le secteur pétrolier, nous proposons la mise en place d'un bureau d'études composé composé des technocrates nationaux spécialistes en la matière. Ce bureau d'études travaillera sur deux aspects importants : - La création et l'implémentation d'un département d'exploration pétrolière, filiale de la GOC ; -la mise en production des puis majeurs découverts dans le bloc exploré par la GOC à forte productivité.

Hormis le secteur des hydrocarbures, David Lebaye a évoqué les secteurs minier et forestier. Les résolutions de ces questions est plus qu'urgente que toute question politique car le développement d'un pays et l'amélioration des conditions des vies des citoyens gabonais passent inéluctablement par une réforme profonde e notre économie et l'assainissement de nos finances.

Il faut rappeler à toutes fins utiles que l'Honorable David Labaye, ancien député au compte du Rassemblement Héritage et Modernité, avait interpellé l'ancien ministre d'Etat, ministre de l'Intérieure, Noel Lambert Matha et le ministre des Eaux et Forêts du régime déchu, sur la gestion du fonds de développement local de 2018 à 2022.