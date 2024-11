Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 novembre 2024

Afrique : La lutte contre le diabète - Un combat sans fin pour une santé saine

La journée du 14 novembre est dédiée à la lutte contre le diabète. Organisée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), cette journée mondiale met chaque année l'accent sur un thème spécifique lié à cette maladie. Pour 2024, la thématique choisie est « Diabète et bien-être ».

L'objectif de cette journée est de sensibiliser le public à l'importance du bien-être dans la prise en charge du diabète en plaçant la qualité de vie des personnes atteintes au cœur des actions de prévention et de traitement. Cela permet ainsi d'améliorer leur quotidien et de mieux gérer cette maladie chronique. (Source allAfrica)

À Riyad, le Maroc dévoile sa vision pour l’avenir de la sécurité

Le DGSN-DGST du Maroc, a appelé à une nouvelle philosophie de formation de la police qui intègre les domaines et outils scientifiques émergents, tout en promouvant l’innovation pour répondre aux attentes croissantes du public envers les services de sécurité.

Abdellatif Hammouchi, Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST) du Maroc, a partagé mercredi à l’Université Arabe Naif des Sciences de Sécurité, située à Riyad, sa vision stratégique sur l’évolution de la formation policière et la gestion des menaces sécuritaires émergentes. (Source apanews)

Qualification CAN 2025 : Victoire au bout du suspense, les Lions du Sénégal dominent le Burkina Faso et assurent la première place (0-1)

Les Lions du Sénégal ont remporté une victoire précieuse face au Burkina Faso, à Bamako, dans un match riche en intensité et en suspense, malgré que les deux équipes étaient déjà qualifiées pour la CAN 2025. Un éclair d’Habib Diarra en fin de rencontre (0-1) a permis au Sénégal de sceller la première place du groupe L. Avec un Edouard Mendy impérial dans les buts, les Lions ont su faire preuve de caractère pour dominer leurs adversaires, très tenaces. (Source wiwsport)

COP29 : L’agression rwandaise empêche la RDC d’investir dans la résilience climatique (Judith Suminwa)

La Première ministre Judith Suminwa Tuluka, a déclaré ce mercredi 13 novembre à la COP29 que la « guerre imposée à la RDC par le Rwanda » empêche son Gouvernement d’investir dans la résilience climatique. Devant les membres de la communauté internationale dont le président rwandais Paul Kagame et des hauts responsables de l’ONU, la cheffe du gouvernement de la RDC a tenu le Rwanda responsable de la destruction des écosystèmes dans l’Est du territoire congolais.

« La RDC, mon pays, enregistre des pertes importantes en ce qui concerne sa biodiversité à l’Est du pays et est contrainte d’orienter une partie de son budget à l’effort de la guerre lui imposée injustement par le Rwanda plutôt qu’à investir dans la résilience climatique. Cette situation devrait interpeller davantage la communauté internationale », a martelé Judith Suminwa. (Source mediacongo)

Tchad : A Abéché, le HCDH forme les leaders des OSC sur la lutte contre les discours de haine

Les leaders des différentes organisations de la société civile du Ouaddaï sont en formation depuis ce jeudi 14 novembre 2024, à l'ADETIC d'Abéché. C'est le directeur du cabinet du gouverneur de la province, Madjambay Djasra, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette formation.

Cet atelier de deux jours regroupe une trentaine de jeunes qui sont des leaders des différentes organisations de jeunes et des femmes du Ouaddaï. Cette formation a été organisée conjointement par la Coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement au Tchad, le Haut-commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'homme, et le Fonds des Nations-Unies pour la consolidation de la paix. (Source Alwihda)

Guinée/Crief: Vers le jugement de l’ex-ministre Ibrahima Kourouma!

C’est une bonne nouvelle pour l’ex-ministre de l’urbanisme du régime déchu, Dr Ibrahima Kourouma, poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics et placé en détention depuis Avril 2022. Son dossier -Info MediaGuinee- sera transféré au mois de décembre prochain par devant la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières(Crief).

Interrogé par mediaguinée, le procureur spécial, Aly Touré a confirmé jeudi que si tout va bien au mois de décembre prochain le dossier du Dr Ibrahima Kourouma, ancien ministre de l’Education nationale puis de l’Habitat sera transféré par devant la chambre du jugement afin qu’il puisse être jugé. (Source mediaguinee)

Côte d’Ivoire/Arrestation de plusieurs individus pour blanchiment : Le Pôle Pénal Économique et Financier d'Abidjan lance une enquête

Dans un communiqué diffusé, ce jeudi 14 novembre 2024, le Pôle Pénal Économique et Financier d'Abidjan a procédé à la détention de plusieurs individus pour des infractions liées au blanchiment d'argent, à la cybercriminalité et aux jeux d’argent illicites. Parmi les personnes mises en cause figurent AGBRE Stéphane, alias Apoutchou National, FOFANA Abdoulaye, AKOBE Leonel (alias Leonel PCS), DOFFOU Aristide, et SIDIBE Kader, tous transférés ce jour au Parquet pour des faits graves présumés.

Les accusations retenues à leur encontre portent sur la violation des réglementations relatives aux relations financières extérieures, le blanchiment de capitaux et la prise de paris illicites sur les réseaux de communication. Il leur est également reproché des transferts d’argent illicites en ligne, en contravention avec les lois en vigueur en Côte d'Ivoire et au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). (Source fratmat)

Gabon/Pr. Ondo Ossa : « Voter oui serait perpétuer le système BONGO-PDG que vous avez massivement rejeté le 26 août 2023 »

A quelques jours du référendum constitutionnel, le Pr. Albert Ondo Ossa, ancien candidat à la présidentielle et figure emblématique de l’opposition, a exhorté les Gabonais, à l’occasion d’une conférence de presse qu’il a animé ce jeudi 14 novembre 2024, à se prononcer contre le projet de Constitution proposé par les autorités de Transition.

L’universitaire appelle au vote NON, soulignant que la nouvelle Constitution risque de perpétuer ce qu’il décrit comme le « système BONGO-PDG », structure de pouvoir qu’il accuse d’avoir entravé le développement et la démocratie au Gabon durant plus de cinq décennies. (Source Gabon Media Time)

Togo : De faux comptes de Ingrid Awade, Directrice de la CNSS, sèment la panique en ligne

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a récemment mis en garde le public togolais contre des tentatives d’usurpation d’identité ciblant sa Directrice Générale, Ingrid AWADE, sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué de l’institution, des individus malveillants ont créé de faux comptes prétendant être affiliés à Mme Awade, dans le but de tromper les internautes et de mener des actions frauduleuses.

Ces usurpateurs utilisent des plateformes telles que WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram et YouTube pour manipuler les utilisateurs et tenter de leur extorquer des fonds ou d’obtenir des informations personnelles sensibles. La CNSS rappelle fermement que sa Directrice Générale n’a aucun compte personnel ou professionnel sur ces plateformes. Elle invite donc le public à faire preuve de vigilance et à se méfier de tout profil prétendant être lié à Ingrid Awade. (Source togoactualite)

Elections de 2025 au Burundi : Des femmes découragées par la législature précédente

La législature 2020- 2025 s’achève bientôt. Les aspirations des femmes pour les élections de 2025 doivent interpeller plus d’un. Tiraillées par les préoccupations d’ordre économique et sécuritaire, leurs pensées ne sont pas focalisées sur la progression de leurs droits en tant que femme. Certaines femmes œuvrant dans les milieux politique et de la société civile s’expriment sans se voiler la face.

« Nous sommes découragées par rapport aux élections de 2025 », clament beaucoup de femmes interrogées. Et comme explications, elles citent notamment la montée des prix des produits alimentaires et le manque de carburant depuis plusieurs mois au Burundi. Ce qui fait que la vie devient de plus en plus difficile. (Source Iwacu)