Afrique Centrale: Impatience et indignation à la frontière entre le Rwanda et la RDC

Au point de passage dénommé Petite barrière entre la ville congolaise de Goma et celle de Rubavu au Rwanda, les acteurs du commerce transfrontaliers traversent de part et d'autre.

Cependant depuis deux ans et trois mois, le gouvernement de la RDC a décidé de fermer la frontière à 15h, au lieu de 22h comme c'était auparavant. Ces restrictions ont eu un impact négatif sur les échanges entre les deux pays.

Neretse Jean Baptiste, résident à Rubavu témoigne : « Lorsqu'on utilisait le jeton, même celui qui transportait une faible quantité de marchandises pouvait gagner quelque chose mais maintenant, on peut ne pas avoir d'argent pour se payer un laissez-passer ordinaire ou de la CPGL parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités ».

Nyirarwango Alphonsine qui habite également à Rubavu, déplore que les produits alimentaires qui vont au Congo ont augmentés : « Nous faisons du commerce mais nous ne gagnons rien parce que lorsque nous y sommes et que l'heure de fermeture de la frontière nous rattrape, nous y passons la nuit ». Ce que confirme Mukankamira Marie Louise :

« Lorsque l'heure de fermeture nous rattrape, on laisse là les marchandises et on rentre parce qu'il est impossible de poursuivre la vente et lorsqu'on y retourne le matin, on trouve que beaucoup de ces marchandises se sont détériorées et on ne vend que ce qui reste et on rentre ».

Les populations rwandaises et congolaises souhaitent la levée de toutes les restrictions pour permettre un commerce normal comme c'était auparavant. C'est le cas d'Ibrahim, qui est commerçant congolais et qui espère que les gouvernements du Rwanda et du Congo se rencontrent pour que la situation à la frontière revienne à la normale pour, dit-il, l'intérêt et l'amélioration du bien-être des habitants de part et d'autre de la frontière. « Notre souhait est que le Rwanda et le Congo trouvent un compromis pour rallonger l'heure de fermeture pour que les congolais puissent venir s'approvisionner chez nous et nous chez eux » nous a confié Ibrahim.

Le Commissaire en charge du marché commun de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale François Kanimba considère que ces restrictions sont aggravées par la précarité quasi générale des échanges entre les pays d'Afrique centrale.

«Le commerce intra régional dans la communauté des états d'Afrique centrale par rapport aux autres communautés régionales sur le continent est le plus faible" analyse-t-il. "Ca ne représente que 3% du commerce total de ces pays alors qu'au niveau de l'Afrique de l'est par exemple on est a 20%, au niveau de tout le continent on est a 17%, donc il y a un retard considérable au niveau de la promotion des échanges intra régionaux . »

Avant l'aggravation des tensions entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo on estimait a environ 50.000 passages réguliers a la frontière rwando-congolaise de Goma-Rubavu, un flux limité aujourd'hui a seulement 15.000 passages par jour.