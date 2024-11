Nigeria: Bamboo lance une application d'envoi de fonds sans frais pour les Nigérians au Canada

La startup nigériane de gestion de patrimoine Bamboo lance l'application de transfert de fonds sans frais "Coins by Bamboo" pour les transferts du Canada vers le Nigéria

L'application permet aux Nigérians de la diaspora d'envoyer de l'argent dans leur pays d'origine via des appareils mobiles, de manière sécurisée et à faible coût.

La nouvelle application de Bamboo s'inscrit dans sa mission de démocratisation de l'accès aux services financiers et soutient les investissements dans les communautés locales et les organisations caritatives.

La startup nigériane de gestion de patrimoine Bamboo a lancé une application de transfert de fonds, "Coins by Bamboo", qui permet d'effectuer des transferts sans frais du Canada vers le Nigéria.

Soutenue par une licence d'entreprise de services monétaires (ESM) canadienne, l'application permet des transactions sécurisées et peu coûteuses, offrant aux Nigérians de la diaspora un moyen transparent d'envoyer de l'argent dans leur pays via des appareils mobiles.

Fondée en 2019 et issue de Y Combinator, Bamboo s'est d'abord concentrée sur l'accès des Africains au marché boursier américain. Coins by Bamboo s'aligne sur la mission de la startup de démocratiser l'accès financier, en offrant une plateforme permettant aux Africains d'investir dans leurs communautés en permettant des envois de fonds directement à des proches ou à des fondations caritatives, notamment WARIF, Chess2Slums et Bethesda Home For The Blind.

Points clés à retenir

Avec Coins by Bamboo, Bamboo tire parti de son succès réglementaire au Canada pour offrir des transferts de fonds sans frais, reflétant son éthique qui consiste à donner aux Africains les moyens d'investir dans leurs communautés. L'application enrichit le portefeuille d'outils de constitution de patrimoine de Bamboo, en offrant non seulement des opportunités d'investissement mais aussi un moyen pour les utilisateurs de soutenir leur famille, leurs amis et des causes caritatives directement depuis le Canada, renforçant ainsi l'engagement de Bamboo en faveur de l'impact social et de l'inclusion financière.