Egypte: L'ITIDA égyptienne et Flat6Labs lancent InvestIT pour soutenir les startups technologiques

L'ITIDA et Flat6Labs lancent le programme InvestIT pour soutenir les startups technologiques égyptiennes en phase d'amorçage et de pré-série A.

Géré par le TIEC, InvestIT propose des formations sur mesure, des ateliers et des contacts avec des investisseurs pour favoriser la croissance des start-ups.

12 startups recevront des services de conseil personnalisés sur une période de 6 à 8 mois afin d'améliorer leur préparation à l'investissement et d'entrer en contact avec des investisseurs locaux/internationaux.

L'Agence égyptienne de développement de l'industrie des technologies de l'information (ITIDA) et la société de capital-risque Flat6Labs ont lancé InvestIT, un programme visant à aider les startups technologiques égyptiennes, en particulier celles en phase d'amorçage et de pré-série A, à se développer et à être compétitives à l'échelle mondiale.

Géré par le Technology Innovation and Entrepreneurship Center (TIEC), le programme offrira aux startups un accès à des conseils, des outils et des contacts avec des investisseurs, soutenant ainsi l'économie numérique égyptienne dans diverses régions.

Grâce à un processus structuré en deux phases, InvestIT proposera des formations et des ateliers sur mesure pour préparer les startups à l'investissement et les mettre ensuite en relation avec des investisseurs locaux et internationaux. Sur une période de six à huit mois, 12 startups recevront des services de conseil personnalisés afin d'améliorer leur préparation à l'investissement, y compris une assistance à la mise en place d'une salle de données et à la préparation des investisseurs.

Points clés à retenir

Le lancement d'InvestIT s'inscrit dans la stratégie égyptienne visant à favoriser un solide écosystème de startups technologiques en mettant ces dernières en contact avec des ressources essentielles et des réseaux d'investisseurs. Avec le soutien de l'ITIDA, du TIEC et de Flat6Labs, le programme répond aux besoins essentiels de croissance des startups en phase de démarrage tout en renforçant la position de l'Égypte en tant que centre technologique de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique.

L'initiative souligne l'engagement du gouvernement à développer les centres d'innovation Digital Egypt et à moderniser l'infrastructure, en créant un environnement favorable aux startups pour qu'elles puissent se développer et contribuer à la transformation numérique de l'Égypte.