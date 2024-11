Afrique: Visa investit dans quatre startups africaines issues du programme Fintech Accelerator

Visa investit dans quatre startups africaines : Oze, Orda, WorkPay et OkHi, dans le cadre de son programme Africa Fintech Accelerator.

Le programme, lancé en 2023, reflète l'engagement de Visa d'investir 1 milliard de dollars dans l'inclusion financière en Afrique d'ici 2027.

L'accélérateur a soutenu 45 startups au cours de deux cohortes, ce qui a donné lieu à 15 partenariats actifs.

Visa a réalisé des investissements stratégiques dans quatre startups africaines - Oze au Ghana, Orda au Nigeria, et WorkPay et OkHi au Kenya - suite à leur participation à son programme Africa Fintech Accelerator.

Lancée en 2023, cette initiative s'aligne sur l'engagement de Visa d'investir 1 milliard de dollars dans l'inclusion financière à travers l'Afrique d'ici 2027. À ce jour, l'accélérateur a soutenu 45 startups sur deux cohortes, établissant 15 partenariats actifs. Les 23 startups de la première cohorte ont bénéficié d'un mentorat, de crédits technologiques et d'opportunités de mise en réseau avec des investisseurs.

Visa a sélectionné Oze, une plateforme de services bancaires aux entreprises, Orda, un fournisseur de technologies de restauration, WorkPay, une société de gestion des ressources humaines et des salaires, et OkHi, un service de vérification d'adresses alimenté par l'IA, en vue d'un investissement stratégique. La deuxième cohorte sera présentée aux investisseurs le mois prochain, et la troisième cohorte, composée de 22 startups, a récemment commencé.

Points clés à retenir

Les investissements de Visa dans Oze, Orda, WorkPay et OkHi soulignent sa volonté de favoriser l'inclusion financière et l'innovation en Afrique. En soutenant les startups qui améliorent les mouvements d'argent, renforcent les petites et moyennes entreprises et développent des solutions financières, Visa vise à renforcer l'écosystème fintech du continent.

Le programme d'accélération en cours reflète la stratégie de Visa visant à identifier et à soutenir les entreprises à fort potentiel, contribuant ainsi à l'économie numérique de l'Afrique et s'alignant sur ses objectifs d'investissement plus larges dans la région.