Sénégal: Kolda - Le PADAER signe des conventions de financement avec six organisations de producteurs

Kolda — Le Programme d'appui au développement agricole et à l'entreprenariat rural (PADAER) a signé, jeudi, des conventions avec six organisations de producteurs de la région de Kolda (sud), dans le cadre de sa deuxième phase pour un montant de 1, 3 milliard de francs CFA, a annoncé son coordonnateur national, Saada Ly.

"Nous avons signé des conventions avec 6 organisations de producteurs qui interviennent dans des secteurs de l'élevage, de la transformation de produits locaux et le maraîchage pour un montant de 1, 3 milliard de francs CFA sur cofinancement du PADER et des Organisations de producteurs", a-t-il déclaré, faisant état de 2233 bénéficiaires constitués d'hommes et de femmes.

M. Ly s'exprimait lors la cérémonie de signature des conventions présidée par le gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye

Avec cet appui aux organisations de producteurs, le PADAER vise à lutter contre la migration irrégulière notamment dans la région de Kolda, a-t-il dit.

"Le fonds va être reversé après remboursement aux organisations de producteurs pour permettre à d'autres de bénéficier de l'appui pour développer des activités économiques à travers l'entreprenariat, mais aussi avec ces appuis nous voulons montrer aux jeunes qu'il est bel bien possible de travailler et réussir chez soi et éviter les risques de l'immigration irrégulière", a-t-il affirmé.

Le gouverneur de Kolda s'est réjoui de l'opportunité qu'offre le projet aux jeunes et femmes entrepreneurs de la région.

"C'est une opportunité que le Padaer offre aux jeunes et femmes pour réussir ici, car il est possible de rester au Sénégal et promouvoir son auto emploi pour participer à la construction du pays qui regorge de potentialités avec son capital humain composé en majorité de jeunes qui peuvent travailler et réussir ici avec l'appui du projet", a confié Moustapha Ndiaye

La phase 2 du PADAER oeuvre pour l'amélioration des conditions et revenus des populations particulièrement celles vivant en milieu rural.