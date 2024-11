Ethiopie: Le pays encourage les entreprises chinoises à investir dans les secteurs économiques clés en Ethiopie

Addis Abeba — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a encouragé les entreprises chinoises a investir dans les secteurs économiques clés en Ethiopie.

Le Forum de coopération économique et commerciale Chine-Afrique (Éthiopie) a débuté à Addis Abeba avec la participation d'une délégation chinoise de haut niveau. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a souligné l'approfondissement des relations entre l'Éthiopie et la Chine à un niveau supérieur. Il a noté que sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie a entrepris des réformes économiques complètes, créant des opportunités d'investissement attrayantes.

Le ministre a invité les entreprises chinoises à profiter de ces opportunités et à investir dans des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, le tourisme, la technologie et l'exploitation minière. Le ministre d'État des Affaires étrangères, S.E. l'ambassadeur Mesganu Arga, a souligné le « partenariat stratégique à toute épreuve » fort et inébranlable entre l'Éthiopie et la Chine ajoutant que le forum d'aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre de la diplomatie économique.

L'ambassadeur Mesganu a également appelé les entreprises de la province du Jiangsu à s'engager dans les secteurs de l'économie verte, des énergies renouvelables, de la technologie et de la formation des ressources humaines.

Le gouverneur de la province du Jiangsu et chef de la délégation, Xu Kunlin, a noté que l'Éthiopie occupe une position centrale dans les relations Afrique-Chine. Il a également mentionné que diverses entreprises du Jiangsu sont déjà impliquées dans des activités d'investissement en Éthiopie, et que davantage d'entreprises phares ont exprimé leur intérêt à participer aux secteurs liés aux énergies renouvelables et à la fabrication de véhicules électriques.