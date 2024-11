Ile Maurice: Gujadhur bientôt à la barre?

Depuis l'annonce de la nomination imminente de Gavin Glover au poste d'Attorney General - il devrait occuper ses nouvelles fonctions le 29 novembre prochain -, les rumeurs vont bon train en ce qu'il s'agit de l'identité de son remplaçant au poste de président du Mauritius Turf Club (MTC), le nom de Santosh Gujadhur étant murmuré un peu plus que ses quatre autres collègues du conseil d'administration.

Santosh Gujadhur a rejoint l'équipe dirigeante du MTC en octobre 2022 aux côtés de Nathalie Henry. Membre du MTC depuis plus d'une vingtaine d'années, ce professionnel des services financiers et avocat a l'amour des chevaux qui coule dans ses veines, comme tout Gujadhur qui se respecte. Il a d'ailleurs occupé les fonctions d'assistant-entraîneur de la plus vieille écurie du turf en 2003 et 2004.

Si l'annonce du remplacement de Gavin Glover ne devrait intervenir qu'après la prise de fonction officielle de ce dernier, on sait cependant que le futur président du MTC sera issu des cinq administrateurs restants, et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale en 2025.

Des sources proches du principal intéressé affirment que son nom est «in the hat», mais Santosh Gujadhur préfère ne pas faire de commentaires à ce stade. Mais qu'on se le dise, comme tout passionné de courses hippiques et membre du MTC, ce serait un véritable honneur pour lui que d'occuper le poste suprême du club bicentenaire, et ce malgré la conjoncture extrêmement difficile pour le retour du MTC dans l'organisation des courses.