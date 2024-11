Ile Maurice: Volleyball - La MVBF Cup comme mise en jambes à partir du 20 novembre

La Fédération mauricienne de Volley-ball lance sa saison 2024-2025 le 20 novembre 2024 avec la MVBF Cup. Ce tournoi à élimination directe est ouvert aux équipes de toutes les divisions et servira de mise en jambes en vue des différents championnats qui débuteront en 2025.

En masculin, 19 équipes sont en lice, en l'occurrence Faucon Flacq Camp Ithier VBC, Port-Louis Fire Star VBC, Club sportif de Pamplemousses, Quatre-Bornes VBC, Curepipe Starlight SC, Buswell VBC, Trou-aux-Biches Sharks, Club sportif de Mahébourg, Saint-Antoine Richelieu, Camp Ithier SC, Flic en Flac Blue Stars VBC, US La Flora, l'AS Petite Julie, l'Union de Curepipe 1979, Laventure Friendship SC, Titan Bambous VBC, Cercle d'Espoir de Plaine des Papayes, Chebel Young Spikers VBC et la sélection nationale de moins de 18 ans.

Chez les filles, par contre, seules 7 formations se sont enregistrées. Il s'agit du Quatre-Bornes VBC, Tranquebar Black Rangers, Azur SC, Buswell VBC, Curepipe Starlight SC, Trou-aux-Biches Sharks et la sélection nationale de moins de 18 ans.

Le premier tour en masculin débute le mercredi 20 novembre avec deux rencontres, à savoir Union de Curepipe vs Cercle d'Espoir de Plaine des Papayes et Laventure Friendship SC vs Titan Bambous et se poursuit le lendemain avec le duel entre la sélection nationale de moins de 18 ans et Chebel Young Spikers VBC. Le premier huitième de finale opposant le CS Mahébourg à Saint-Antoine Richelieu aura aussi lieu le 21 novembre.

Le champion de Maurice en titre, Faucon Flacq Camp Ithier VBC entrera en lice au stade des huitièmes de finale le 27 novembre face au vainqueur du match Laventure Friendship SC vs Titan Bambous.

En féminin, les trois quarts de finale auront lieu les 27, 28 et 29 novembre. Il s'agit de Buswell VBC vs Curepipe Starlight SC, Azur SC vs Trou-aux-Biches Sharks et Tranquebar Black Rangers vs sélection nationale de moins de 18 ans respectivement. Les championnes de Maurice du Quatre-Bornes VBC feront leur entre en lice en demi-finale le 6 décembre face au vainqueur du match Buswell VBC vs Curepipe Starlight SC.