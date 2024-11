Ile Maurice: Gilles L'Entêté accuse le MSM de diviser les communautés

Gilles L'Entêté, ancien membre du Mouvement socialiste militant (MSM), a claqué les portes de ce parti, se séparant de son leader, l'ex-Premier ministre, Pravind Jugnauth. Cet ex-candidat, qui avait obtenu l'investiture du parti soleil aux élections générales de 2019, avant de subir une lourde défaite, accuse aujourd'hui le parti de diviser les communautés à Maurice.

Dans sa lettre de démission, envoyée à Pravind Jugnauth et adressée également à Joe Lesjongard, le président du MSM, Gilles L'Entêté écrit : «Les propos de division à l'égard des communautés m'ont profondément interrogé et fait réfléchir.» Le démissionnaire précise avoir discuté avec l'ex-Premier ministre de l'importance «de ne laisser personne de côté et de rassembler tous les citoyens pour le bien de la patrie mauricienne». Gilles L'Entêté, dont la démission prend effet immédiatement, déplore également «les affaires et les calomnies visant certaines parties de la population, qu'elles soient créoles, maraz, franco-mauriciennes, musulmanes ou autres». Selon lui, ces pratiques «ne sont pas en adéquation» avec sa culture personnelle, son éducation et son état d'esprit.

Gilles L'Entêté, membre du MSM depuis 2014, avait été nommé à la tête de la National Housing Development Company Ltd en 2015. Son contrat était arrivé à terme en 2021 et il n'avait pas souhaité le renouveler. Et à cette époque, il disait rester toujours «fidèle à son leader». Et tout récemment, il a été nommé responsable de la Project Implementation and Monitoring Agency (PIMA). Or, selon nos recoupements, il souhaiterait garder son poste à la PIMA depuis que le gouvernement de l'Alliance du changement est arrivé au pouvoir, d'où la raison de son départ du MSM.