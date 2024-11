Maroc: 'Entrepreneurship Month' à l'Université Al Akhawayn - Des investissements stratégiques pour des startups étudiantes prometteuses

Ifrane — L'Université Al Akhawayn a clôturé, le week-end dernier à Ifrane, son "Entrepreneurship Month" (Mois de l'Entrepreneuriat) par une cérémonie d'investissement au cours de laquelle 14 "Business Angels" ont soutenu les projets les plus prometteurs développés par les jeunes étudiants entrepreneurs.

Organisé par le Bureau de l'Employabilité et de l'Entrepreneuriat (EEO) de l'université, cet événement a rassemblé plus de 400 étudiants autour d'un programme intensif d'un mois de mentorat, bénéficiant de l'expertise de 50 mentors issus de divers secteurs, indique l'université dans un communiqué.

Cité dans le communiqué, le vice-président des Affaires académiques à AUI, Chris Taylor, a souligné l'importance de cette initiative pour l'université .

"L'entrepreneuriat est au cœur de la mission d'Al Akhawayn. Nous croyons que la clé pour résoudre les défis de l'emploi au Maroc est de créer plus d'entreprises, et donc plus de postes. Cet événement rassemble de véritables investisseurs qui guident les étudiants et, dans de nombreux cas, investissent dans leurs idées", a-t-il affirmé.

Il a ajouté que "AUI se positionne comme un incubateur d'idées qui, à terme, contribueront à dynamiser l'économie marocaine".

Pour sa part, le directeur exécutif de l'Entrepreneuriat à AUI, Nicolas Klotz, a insisté sur l'importance de l'entrepreneuriat pour les étudiants.

"Nous voyons un potentiel immense chez nos étudiants, et notre objectif est de leur donner les moyens de transformer leurs idées en entreprises viables, capables de créer des emplois et de répondre aux besoins du marché. Cultiver l'esprit entrepreneurial est essentiel pour lancer une entreprise et est très prisé par les employeurs marocains", a-t-il soutenu.

Présent en tant que "Business Angel" et mentor, le PDG de WinBooks Maroc, Ali Ouariache, a salué l'initiative de l'Université Al Akhawayn.

"J'ai été impressionné par la qualité des projets mais aussi par l'aisance des étudiants en communication et leur capacité à présenter leurs projets en plusieurs langues", a-t-il relevé, ajoutant qu'il était convaincu que les futures licornes marocaines et africaines vont émerger des étudiants d'Al Akhawayn.

Parmi les 200 projets présentés au départ, 18 équipes finalistes, regroupant 36 étudiants issus de différentes filières de l'Université Al Akhawayn, ont été sélectionnées pour la phase finale.

Ces jeunes startupeurs ont bénéficié de financements stratégiques, d'un mentorat personnalisé, de mises en relation avec des clients potentiels et de capitaux de démarrage.

Les projets distingués cette année couvrent des domaines variés tels que le commerce, la technologie, la santé, l'agriculture, et l'éducation, chacun offrant des réponses novatrices aux défis actuels.

Parmi les startups récompensées pour leur potentiel et leurs idées, figurent notamment "Claro Digital Services", fondée par Mohammad Zentari.

Elle vise à réduire la fracture numérique pour les entreprises marocaines et régionales en offrant des solutions de développement web, des stratégies digitales et des outils innovants et multilingues.

Zentari a remporté le prix de la start-up la plus prometteuse ainsi qu'un investissement de 17.000 MAD en equity, un montant additionnel de 50.000 MAD après évaluation, une introduction à des clients potentiels et un programme de mentorat personnalisé.

Quant à "YAZ Agricultural Solutions", fondée par Hatim Lachheb et Jad Tounsi El Azzoiani, elle se spécialise dans l'hydroponie et l'intelligence artificielle pour répondre aux défis de la rareté de l'eau pour mieux répondre aux enjeux de la sécheresse du pays. Le projet bénéficiera d'un investissement de 17.000 MAD avec une participation en equity de 5 à 10 %, une évaluation à 50.000 MAD pour un apport en equity supplémentaire, l'achat de produits B2C, et un accès direct à des clients.

S'agissant de "TeleHeard", fondée par Aya El Bouzid, TeleHeard, elle propose des services de thérapie mentale en ligne et en réalité virtuelle, accessibles et abordables pour tous, partout et à tout moment. Les prix offerts à la startup comprennent 12.000 MAD comme premier capital, un accès à des fournisseurs et clients potentiels, ainsi qu'un soutien en marketing.

Pour "Bankly" développé par Adnane Alaoui sba, Ihssane Mouhtadi Sba et Mohamed Taha Marham, Bankly, elle propose une solution bancaire numérique sécurisée au Maroc avec des cartes de crédit à usage unique, répondant aux besoins de sécurité des paiements en ligne et soutenant la transition vers une économie cashless.

Ce projet a été soutenu par un investissement de 22.000 MAD en equity, une assistance pour la création de l'entreprise et un coaching pour le développement de prototypes.

Cette édition du "Entrepreneurship Month" a également introduit un volet panafricain, favorisé par des collaborations entre étudiants marocains et subsahariens pour stimuler l'innovation à l'échelle du continent.

Cette dimension s'est illustrée à travers des projets comme Student Paddy, une initiative de la Marocaine Hajar Nafid et du Nigérian Nnaemeka Ifeakor.

Cette plateforme connecte étudiants, employeurs et lauréats des universités africaines pour renforcer l'employabilité grâce à l'IA, aux stages et aux outils de développement de carrière.

En intégrant la blockchain et l'analyse de données, elle simplifie la transition entre études et emploi en Afrique. La startup a obtenu un investissement de 50.000 MAD en equity ainsi qu'un accès à des clients potentiels.

La diversité de projets proposés lors du Entrepreneurship Month reflète non seulement l'innovation des étudiants, mais également l'approche unique de l'Université Al Akhawayn, fondée sur le modèle des Arts Libéraux. Ce cadre académique encourage les étudiants à acquérir des compétences transversales et à cultiver un esprit critique, les préparant ainsi à aborder des problématiques complexes et à proposer des solutions créatives dans divers secteurs, conclut-on.