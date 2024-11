Maroc: Doha - Programmation de nouvelles activités en célébration de l'Année Culturelle Qatar - Le pays2024

Doha — Une série de manifestations et d'activités culturelles et éducatives ont été programmées à l'occasion de la célébration de l'Année Culturelle Qatar-Maroc 2024, à l'initiative de la Bibliothèque nationale du Qatar et d'autres institutions, dont les Musées du Qatar.

Ces activités comprenant des conférences, des spectacles, des débats et des expositions thématiques, qui mettent en lumière le riche patrimoine du Qatar et du Maroc, viennent s'ajouter aux activités déjà programmées dans le cadre de cet évènement.

A cette occasion, la Bibliothèque nationale du Qatar a annoncé qu'une séance de lecture intitulée "Parlons du Maroc!" sera organisée le 18 novembre pour discuter de l'histoire, des arts, de la gastronomie et de la culture du Royaume.

Les festivités de l'année culturelle Qatar Maroc se poursuivront le 26 novembre à la Bibliothèque avec une exposition sur l'art de fabrication des manuscrits, mettant en avant les traditions et les techniques ancestrales utilisées pour la fabrication du livre manuscrit au Maroc. En marge de cette exposition, un atelier sera tenu autour de l'histoire de la calligraphie marocaine.

La Bibliothèque nationale du Qatar prévoit, aussi, d'organiser une activité destinée à explorer l'histoire et l'importance culturelle du thé marocain, ainsi que les traditions, les coutumes et les aspects sociaux relatifs à cette boisson emblématique, outre ses origines historiques et sa place prépondérante dans la culture marocaine.

Par ailleurs, le Musée arabe d'art moderne présentera une série d'expositions itinérantes et d'activités familiales visant à rendre l'art accessible à tous, tout en mettant en relief les œuvres d'artistes marocains exposées.

Dans ce cadre, le Musée organisera les 23, 27 et 28 novembre, plusieurs ateliers, dont "Ville bleue en argile", qui invite les participants à explorer les riches et vives couleurs bleues de la ville de Chefchaouen et "Fils de textile au Maroc", qui permet de découvrir les riches traditions du tissage marocain.

L'organisation de l'Année de la Culture Qatar-Maroc 2024 est le fruit d'une collaboration entre des institutions de premier plan au Qatar et leurs partenaires au Maroc, avec le soutien du Ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que des ambassades respectives du Qatar au Maroc et du Maroc au Qatar.