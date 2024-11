Madagascar: Projet de loi de finances 2025 - Le CCOC continue de mettre la pression sur les parlementaires

Face aux conjonctures économiques un peu spéciales que traverse le pays, la future loi de finances reflète la trajectoire socio-économique que l'État veut emprunter en 2025. La société civile veut un réel engagement des parlementaires pour que celle-ci réponde aux vraies priorités.

Alors que la présentation du Projet de loi N°022/2024 portant Loi de Finances pour 2025 par la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, est prévue se tenir à l'Assemblée nationale ce lundi 18 novembre, les organisations de la société civile, en l'occurrence, le Collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC), continuent de mettre la pression sur les parlementaires. Il demande aux députés ainsi qu'aux sénateurs d'être attentifs aux budgets alloués aux secteurs sociaux comme l'éducation, la santé et l'eau tout en les invitant à regarder de près les dépenses exorbitantes pour des secteurs qui n'ont pas de réels résultats. Le CCOC interpelle ainsi les parlementaires sur la nécessité de la transparence sur les dépenses de l'État.

Performance

« La participation des citoyens sur le débat et l'analyse concernant la Loi de finances est important pour le pays », a souligné Ony Radera, tout en insistant que « les citoyens ont le droit d'être informés et d'en débattre car ils ont leurs propres idées ». Les parlementaires ont toutefois déjà en leur possession le projet de Loi de finances pour 2025. En effet, selon le PLFI 2025, la croissance économique de Madagascar pour l'année 2024 a été réévaluée à +4,4%, en légère baisse par rapport à l'estimation initiale de +4,5% prévue dans la Loi de finances rectificative (LFR 2024). Cette révision reflète les ajustements sectoriels basés sur les données actualisées jusqu'en septembre 2024 et les projections pour la fin de l'année, a-t-on indiqué. À noter que cette performance est soutenue principalement par la branche agriculture (+6,0%), le textile (+31,6%), le tourisme (+14,7%) et les postes et télécommunication (+13,4%).

Disponible

En tout cas, dans son communiqué du 11 novembre 2024, le CCOC n'a pas caché ses inquiétudes sur une éventuelle aggravation du score de Madagascar de 39% lors des prochaines enquêtes sur le budget ouvert face, d'une part, au manque de transparence du processus budgétaire et d'autre part, aux difficultés d'accès des citoyens au projet de Loi de finances. Chaque année depuis 2019, le CCOC ne cesse de rappeler au Gouvernement de rendre public le Projet de loi de finances dès sa transmission au Parlement. Dans son communiqué, il a indiqué que le président de la commission finances de l'Assemblée nationale a annoncé le dépôt du PLF 2025 par le gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale au 30 octobre 2024. Cependant, le PLF, regrette le CCOC, n'est pas encore disponible au niveau du site du ministère de l'Économie et des Finances.