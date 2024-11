Madagascar: Alimentation nutritive - Un minimum de 9 000 ariary nécessaire quotidiennement par ménage

D'après les statistiques, 36% des ménages malgaches ne peuvent se permettre une alimentation nutritive. Et ce chiffre peut varier fortement selon les régions.

Une alimentation nutritive coûte en effet 2,2 fois plus chère qu'une alimentation énergétique. Après l'enquête sur le coût de l'alimentation réalisée en collaboration avec l'INSTAT en 2023, il en est sorti que le panier alimentaire nutritif moyen coûterait 9 176 ariary par jour pour un ménage composé de cinq personnes, alors qu'une alimentation journalière qui ne couvre uniquement que les besoins énergétiques coûterait la moitié de ce prix : 4 096 ariary par jour pour un ménage composé également de cinq personnes. Cette enquête a été réalisée dans le cadre du processus « combler le déficit en nutriments » ( Fill the Nutrient Gap) (FNG) ). Hier, un atelier à l'initiative conjointe de l'ONN, le PAM et l'UNICEF a été organisé au Novotel Convention & Spa pour valider les résultats de cette enquête. Il vise également la recherche de solutions concrètes à ces enjeux d'accès à l'alimentation nutritive.

Interventions

L'outil FNG est en fait un instrument stratégique et de plaidoyer. Il est conçu pour éclairer les décisions politiques et multisectorielles afin de rendre l'alimentation saine et nutritive accessible à tous, à commencer par les groupes les plus vulnérables. Pour ce faire, le FNG s'appuie sur des outils de modélisation, en proposant des scénariis d'intervention : une agriculture sensible à la nutrition, l'alimentation scolaire, les transferts monetaires.. par exemple, explique Outman Badaoui, le chef des Programmes du PAM à Madagascar. Tous les secteurs concernés ont été conviés à cet atelier de deux jours qui a été organisé avec l'appui de la coopération allemande (BMZ/KFW). Les parties prenantes se réuniront à nouveau en 2025 pour reformuler les recommandations programmatiques stratégiques basées sur ces scénariis.